Cette position a été annoncée à la suite d’une réunion entre le président du Conseil suprême de l'État libyen Khalid al-Mishri et le président du Comité de détermination des lois électorales, Omar Mohammed Abu Life, à Tripoli, la capitale de la Libye, en présence des ambassadeurs et diplomates de 7 pays, y compris la Turquie.

Selon une déclaration faite par le Conseil suprême de l’Etat libyen, le représentant adjoint de la Mission d'appui des Nations Unies en Libye (UNSMIL), Raisedon Zenenga, l'ambassadeur de l'Union européenne (UE) en Libye, Jose Sabadell, l'ambassadeur de Turquie à Tripoli, Kenan Yilmaz, l'ambassadeur britannique à Tripoli, Caroline Hurndall, l'ambassadeur de France à Tripoli, Mostafa Mihraje, l'ambassadeur d'Egypte, Mustafa Tamir, et Michael Rossi, chargé d'affaires de l'ambassade d'Italie, étaient présents à la réunion.

L'ambassadeur américain à Tripoli et envoyé spécial en Libye Richard Norland et l'ambassadeur allemand à Tripoli ont également assisté à la réunion par vidéoconférence.

Les ambassadeurs et diplomates de 7 pays, dont la Turquie, ont souligné que le Comité chargé de déterminer les lois électorales en Libye (6+6) devrait achever le processus d’élaboration d'une "feuille de route claire" pour les élections.

Le processus

Le Comité de détermination des lois électorales, composé de six membres du Conseil suprême de l'État libyen et de la Chambre des représentants, tient depuis un certain temps des réunions dans la ville de Bouznika, dans le nord-ouest du Maroc, pour amender l'article 13 de la Déclaration constitutionnelle, qui est acceptée comme base constitutionnelle pour les élections dans le pays.

Les membres du comité avaient accepté les lois ouvrant la voie à la tenue d'élections en Libye à la majorité des voix, le 3 juin.

D'autre part, 54 des 61 membres du Conseil suprême de l'État et certains membres de la Chambre des représentants, ainsi que le Parti de la justice et de la construction, l'un des partis d'opposition les plus puissants du pays, et quelques autres partis, ont annoncé, dans des déclarations séparées, le rejet des résultats de la réunion du Maroc.

Dans la déclaration faite la veille par le Comité pour l'élaboration des lois électorales en Libye, il était indiqué que le projet de loi électorale avait été approuvé à l'unanimité par les membres et que les prochaines élections se tiendraient conformément à ces lois.