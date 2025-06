Le contrat de l'attaquant français de 24 ans expire à la fin de la saison prochaine, avec une option d'une année supplémentaire.

S'il ne signe pas, les champions de France risquent de le perdre pour zéro euro dans un an. Ils pourraient donc le vendre cet été plutôt que de manquer l'aubaine pour l'un des meilleurs joueurs du monde.

La décision de Mbappe de ne pas renouveler son contrat, annoncée dans une lettre au club et révélée par le quotidien sportif français L'Equipe, est un nouveau coup dur pour le PSG après la perte de Messi, parti à l'Inter de Miami.

Le 31 juillet 2023 est la date limite pour que Mbappé prenne sa décision.

Le décision de Mbappé intervient un peu plus d'un an après qu'il a snobé le Real Madrid en signant une prolongation surprise de son contrat pour rester au Parc des Princes.

Le Real serait à nouveau au premier rang de ses prétendants.

L'entourage de Mbappé n'a pas répondu dans l'immédiat lorsqu'il a été interrogé lundi en fin de soirée.

Le départ libre de l'attaquant au terme de son contrat actuel, à l'été 2024, serait catastrophique pour le PSG.

Outre le vide laissé dans l'équipe, le club serait également privé des millions d'euros que rapporterait son transfert.

L'avenir de l'attaquant vedette brésilien Neymar, sous contrat jusqu'en 2025, semble également flou avant ce qui s'annonce comme un été de bouleversements dans la capitale française.

Des doutes de plus en plus grands sur l'avenir

Mbappe a rejoint le PSG sous la forme d'un prêt d'une saison en provenance de Monaco en août 2017, qui s'est transformé en un contrat permanent d'une valeur de 180 millions d'euros (194 millions de dollars).

Il a aidé la France à remporter la Coupe du monde en tant qu'adolescent en 2018 et s'est imposé comme l'attaquant le plus en vue sur la scène mondiale.

Mbappe a également marqué un triplé lors de la défaite de la France en finale de la Coupe du monde 2022 face à l'Argentine de Messi et a aidé le Paris Saint-Germain à remporter le 11e titre de champion de France, un record.

Mais Mbappe a laissé entendre le mois dernier qu'il pourrait partir en 2024.

"J'ai dit que l'année prochaine je jouerai au PSG. J'ai encore un an de contrat, donc je vais honorer mon contrat", a-t-il déclaré lorsqu'on l'a interrogé sur son avenir lors d'une cérémonie de remise des prix où il a été élu meilleur joueur de la saison de Ligue 1 pour la quatrième fois consécutive.

À Clairefontaine, où la France prépare ses prochains matches de qualification pour l'Euro, l'attaquant est apparu détendu lundi.

Souriant et plaisantant avec le sélectionneur Didier Deschamps et son compère Antoine Griezmann, il a participé à l'entraînement de l'après-midi et signé des dizaines d'autographes pour les spectateurs.

L'annonce des intentions de Mbappé au PSG est une contrariété de plus pour les propriétaires qataris du club après une saison difficile sur et en dehors du terrain, malgré le titre de champion de France.

Après un nouvel échec en Ligue des champions, le club cherche un successeur à l'entraîneur Christophe Galtier.

La saison a été largement considérée comme une déception après que le PSG a été éliminé de la Ligue des champions par le Bayern Munich en huitième de finale et de la Coupe de France au même stade.

En ce qui concerne Neymar, la condition physique du Brésilien a régulièrement été un sujet de préoccupation pour le PSG, depuis qu'il a quitté Barcelone pour un montant record de 222 millions d'euros en 2017.

Il a marqué 118 buts en 173 matches pour le PSG, mais a raté plus de 100 matches en raison de blessures ou de suspensions.