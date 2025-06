Quinze personnes ont trouvé la mort et trente-deux autres ont été blessées dans un accident de circulation survenu ce mardi aux environs de 4 heures du matin (heure locale) sur l'axe routier reliant Fana et Konobougou, sur la route nationale numéro six, dans le centre du Mali, a annoncé le ministère malien des Transports et des Infrastructures.

Par voie de communiqué, le ministère des Transports indique que "le drame a impliqué deux cars de transport de passagers, en partance pour Mopti, qui sont entrés en collision avec un camion de 10 tonnes transportant du bétail, circulant en sens inverse".

"Le bilan provisoire fait état de 15 tués, 32 blessés et des dégâts matériels importants. Toutes les victimes ont été transportées au centre de santé de Fana par les agents de la Protection civile de Dioïla, appuyés par les éléments de la caravane de sensibilisation à la sécurité routière organisée par l'Agence nationale de la Sécurité routière", a précisé la même source.

Le ministère note que "l'accident serait causé par l'excès de vitesse et la somnolence des conducteurs" affirmant qu' "une enquête est ouverte par la Brigade territoriale de Fana".