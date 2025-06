Par Burak Elamali

Des panneaux solaires aux ventes d'armes en passant par les solutions proposées aux problèmes de longue date de la région, le rôle croissant de la Chine dans le Golfe a transcendé les domaines des gains matériels ou de la recherche d'une prospérité partagée.

Lors du sommet Chine-CCG de l'année dernière, l'invitation du président Xi Jinping à participer à l'initiative de sécurité globale a été un signal fort de son ambition d'influencer l'architecture de sécurité de la région.

Ensuite, un accord entre l'Arabie saoudite et l'Iran, négocié par la Chine, a eu un effet tectonique sur les affaires mondiales, signalant la montée en puissance de la diplomatie chinoise.

Le discours dominant est que les États-Unis considèrent le Golfe uniquement comme un havre riche en pétrole et qu'ils se retirent progressivement en raison de l'indépendance énergétique croissante de la région.

Cette hypothèse n'est toutefois pas raisonnable, car le Golfe reste d'une importance primordiale non seulement en termes d'approvisionnement énergétique, mais aussi en raison de sa position géostratégique centrale, au carrefour des routes commerciales.

Il est donc nécessaire d'envisager une antithèse à la perception d'un retrait américain de la région. Washington pourrait bien attirer Pékin dans un piège complexe.

Pendant des décennies, les dirigeants chinois ont évité de s'empêtrer dans des conflits militaires à l'étranger, préférant consacrer toute leur attention à la croissance économique.

Ainsi, du point de vue des États-Unis, pour entraver la montée en puissance de la Chine, le pays doit prendre part à des conflits coûteux et prolongés qui saigneront ses finances à blanc. Et par où commencer si ce n'est par le Moyen-Orient ?

En outre, le pivot de la Chine vers le Golfe ne doit pas être évalué indépendamment d'autres initiatives. Sa visibilité croissante de l'Indo-Pacifique à l'Afrique révèle un problème plus profond que les gains à court terme : le défi qu'elle pose aux responsables de l'établissement des normes du système international.

La montée du dragon

La Chine a réussi à jongler avec le Golfe d'une part et l'Iran d'autre part.

Si les liens économiques ont permis d'éviter de graves problèmes de sécurité, les ventes stratégiques de drones, de missiles et d'avions par la Chine, ainsi que sa rhétorique sur la question palestinienne, témoignent d'un engagement plus profond, allant au-delà des simples transactions financières.

Par ailleurs, ceux qui perçoivent la présence américaine dans la région comme une quête d'accès au pétrole oublient la réalité cruciale selon laquelle les États-Unis restent le principal partenaire d'Israël en matière de sécurité.

Un document de réflexion sur l'initiative GSI publié l'année dernière par le ministère chinois des affaires étrangères illustre la vision de Xi Jinping selon laquelle la Chine doit établir des normes mondiales.

Sous les mots familiers que nous entendons souvent - tels que coopération régionale et internationale, paix, dialogue et respect de la souveraineté - le monde de Xi Jinping ne laisse aucune place à une suprématie américaine sans entraves.

Donner la priorité aux gains économiques est une tactique que la Chine emploie dans presque toutes ses rencontres diplomatiques.

Elle joue aussi progressivement le jeu de la puissance douce, comme l'indique l'ouverture du premier institut Confucius à Riyad la semaine dernière.

Au cours de la dernière décennie, la Chine s'est imposée comme le client privilégié du Golfe, éclipsant les exportations pétrolières vers les États-Unis, qui sont en déclin.

Grâce à son vaste réseau BRI, la Chine a cultivé diverses relations avec chaque pays de la région, en maintenant habilement une approche non alignée et non conflictuelle.

L'idée dominante d'un retrait américain, combinée à la présence croissante de la Chine, a même conduit certains à spéculer sur la montée potentielle du "pétroyuan", qui remplacerait la domination du pétrodollar.

Les États-Unis et eux

La stratégie inhérente n'est pas difficile à comprendre. Autrefois force dominante dans un monde unipolaire, les États-Unis ont réalisé tardivement qu'ils ne pouvaient pas maintenir la même position dans un contexte mondial multipolaire.

Le discours sur le retrait est principalement motivé par le désir de projeter une image distincte.

De même, consciente de cet environnement multipolaire, la Chine manœuvre habilement. Elle n'a pratiquement aucune raison ni aucun intérêt stratégique à remettre en question l'architecture de sécurité régionale dont elle bénéficie largement tout en effectuant des transactions lucratives.

À l'inverse, Washington veut attirer la Chine dans l'énigme du Moyen-Orient. Ce faisant, la Chine se rendrait rapidement compte qu'elle ne peut pas réaliser ses idéaux déclarés de sécurité, de paix et de stabilité, qui sont essentiellement rhétoriques, dans cette région extrêmement turbulente.

Par conséquent, la reprise de la construction d'une base près du port Khalifa d'Abou Dhabi n'est pas en contradiction avec la politique étrangère américaine ; elle vise plutôt à piéger la Chine dans le bourbier alambiqué du Moyen-Orient.

La Chine est parfaitement consciente de son manque de préparation à cet égard. Elle ne peut donc qu'avancer avec prudence, en prenant des mesures mesurées et en s'abstenant de dépasser les limites.

La participation de l'Arabie saoudite en tant que partenaire de dialogue au sein de l'Organisation de coopération de Shanghai et la prochaine conférence commerciale arabo-chinoise semblent entrer dans la catégorie des préoccupations tolérables pour Washington.

L'évolution de l'Arabie saoudite vers la diversification économique est, d'une certaine manière, un résultat naturel du commerce mondial et, surtout, d'un système international multipolaire.

Si l'on ne sait toujours pas où la concurrence dans le Golfe mènera à long terme, la Chine a encore un long chemin à parcourir pour s'imposer comme une alternative viable.

Certains analystes affirment que le prince héritier Mohammed bin Salman Al Saud - plus connu sous le nom de MBS - tente de créer un espace de manœuvre en confrontant les deux puissances de la région, de la même manière que les États-Unis ont attiré la Chine dans la région.

Il y a de bonnes raisons de penser qu'il n'est pas judicieux de jouer ce jeu risqué. En outre, l'approche chinoise de la question palestinienne avec une solution à deux États n'est pour l'instant rien d'autre que des mots sur le papier.

Toutefois, si l'engagement croissant de la Chine prend la forme d'un renforcement de l'influence de Téhéran dans la région - qui est déjà un acteur dominant à Damas, Beyrouth, Sanaa et Bagdad -, il est probable qu'elle dépassera le seuil de tolérance de Washington et modifiera le cours de la présence américaine pour contenir la portée de Pékin.

L'auteur, Burak Elmali, est chercheur adjoint au Centre de recherche TRT World. Ses domaines de recherche sont les institutions et régimes internationaux, la politique étrangère turque et la politique environnementale.

Clause de non-responsabilité : Les points de vue exprimés par les auteurs ne reflètent pas nécessairement les opinions, les points de vue et les politiques éditoriales de TRT Afrika.