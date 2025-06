La Fifa a annoncé mercredi que sa numéro deux Fatma Samoura, première femme à accéder à ce poste au sein de l'instance dirigeante du football mondial, quitterait ses fonctions à la fin de l'année.

Dans un communiqué, Mme Samoura a déclaré vouloir "passer plus de temps avec ma famille", tandis que le président de la Fifa, Gianni Infantino, a salué la Sénégalaise comme "une pionnière".

Samoura, qui a travaillé aux Nations Unies, est devenue la première femme à être nommée secrétaire générale de la FIFA. Elle était chargée de la gestion quotidienne de l'organisation, qui cherchait à redorer son blason après avoir été mêlée à des scandales de corruption.

Son prédécesseur, Jérôme Valcke, a été licencié en 2016 et banni pour violation de l'éthique.

"La Fifa est aujourd'hui une organisation mieux gouvernée, plus ouverte, plus fiable et plus transparente. Je quitterai la FIFA avec un grand sentiment de fierté et d'accomplissement" a-t-elle dit.

La prochaine Coupe du monde

"Pour l'instant, je me concentre sur la préparation et l'organisation de la prochaine Coupe du Monde Féminine en Australie et en Nouvelle-Zélande", a déclaré Samoura.

Mme Samoura, qui a commencé sa carrière aux Nations-Unies dans le cadre du Programme alimentaire mondial en 1995 et a occupé les fonctions de représentante ou de directrice dans six pays africains, s’est impliquée dans la promotion du football féminin.

"Fatma a été la première femme, et la première Africaine, à être nommée à un poste aussi important à la FIFA", a déclaré le président de la FIFA, Gianni Infantino.

"Nous respectons la décision de Fatma et je tiens à la remercier pour son dévouement et son engagement en faveur du football.

Samoura a supervisé la restructuration de la FIFA, notamment en nommant deux secrétaires généraux adjoints et en créant une nouvelle division pour le football féminin.