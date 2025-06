Par Charles Mgbolu

Le 11 mai 2023, la cheffe nigériane Hilda Baci a tenu en haleine ses fans du monde entier lorsqu'elle s'est lancée dans un marathon culinaire pour battre le record du monde de la plus longue durée de cuisson par un individu.

Hilda, âgée de 26 ans, y est parvenue quatre jours plus tard, lorsque sa minuterie a atteint 100 heures, bien que le Guinness World Record ait ensuite revu ce chiffre à la baisse, à savoir 93 heures et 11 minutes.

La restauratrice de Baci, qui a battu le record, a préparé plus de 200 repas différents servis à plus de 4 000 spectateurs sur le site. Elle n'était autorisée à prendre que 5 minutes de repos par heure.

Il s'agit d'un travail éreintant, qui pose la question suivante : comment s'est-elle préparée à faire cela ?

L'entraîneur personnel de Hilda, Ekemini Ekerette, connu sous le nom professionnel de Kemem, explique qu'ils ont travaillé dur pour la préparer physiquement et mentalement à ce défi, mais que le marathon s'est accompagné d'une grande anxiété.

Ce qui rend cet événement si remarquable et significatif, c'est qu'elle n'était pas une personne qui s'entraînait constamment à la salle de sport, et que c'était donc tout nouveau pour elle. Nous avons dû tout lui apprendre - comment courir sur le tapis roulant, comment faire les différentes séances d'entraînement", a-t-il déclaré à TRT Afrika.

Douleurs, craintes

Nous avons fait beaucoup d'exercices pour le tronc et le bas du corps, comme des flexions et des redressements assis ; c'était intense. Nous devions lui faire comprendre que si elle n'était pas physiquement préparée, elle ne pourrait peut-être pas tenir sur la durée", ajoute Ekerette.

Le défi était de taille, car pour être couronnée nouvelle détentrice du record, Hilda devait dépasser le record époustouflant établi par Late Tondon, un chef indien qui a cuisiné pendant 87 heures et 45 minutes non-stop en 2019.

Dès le deuxième jour, la fatigue est devenue sérieuse, Hilda luttant pour rester debout et cuisiner.

Kemem se souvient d'avoir observé Hilda pendant le marathon de cuisine, avec un souffle retenu depuis un point d'observation, alors qu'elle étirait sa taille et ses jambes douloureuses et qu'il était prêt à intervenir en cas d'urgence. On craignait constamment qu'elle n'abandonne à tout moment, dit-il.

Nous avons eu peur toutes les nuits, pendant ces quatre nuits ; c'était le moment le plus inquiétant : la faire passer de la nuit au matin", a déclaré Kemem.

Nous savions que nous ne pouvions pas faire grand-chose pour son dos, car tout médicament l'endormirait et le défi ne serait pas relevé. Parfois, ses jambes voulaient se dérober parce qu'elle restait debout trop longtemps. C'était vraiment effrayant.

La joie

Kemem a déclaré que l'esprit combatif de Hilda l'a aidée à traverser les moments difficiles où il ne pouvait pas intervenir directement. Nous avions travaillé sur ses jambes, elles étaient donc assez fortes avant le défi.

Le 14 juin 2023, le Guinness World Record a officiellement annoncé que Hilda Baci avait rejoint la prestigieuse liste des citoyens du monde qui ont accompli des exploits incroyables.

Une autre jeune Nigériane, Damilola Adeparus, a promis de battre le record de Hilda en un mois. Hilda lui a fait part de son soutien.

Le Livre Guinness des records est un ouvrage de référence qui contient des records humains et naturels exceptionnels.

Publié pour la première fois en 1955, il est l'un des ouvrages de référence les plus connus et les plus lus au monde.

Les individus ou les groupes doivent soumettre des preuves à l'équipe du Guinness World Records et se soumettre à un processus de vérification pour être admis à figurer sur la liste des records du monde.

"Je suis très fier de Hilda et je me sens privilégié de faire partie de cette aventure", a déclaré le préparateur physique Kemem.