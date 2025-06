C’est en évoquant les récentes tensions en rapport avec le ballon soupçonné d'être espion et en provenance de Chine en Fevrier dernier que tout est parti.

"La raison pour laquelle Xi Jinping a été très contrarié lorsque j'ai abattu ce ballon avec deux wagons remplis de matériel d'espionnage, c'est qu'il ne savait pas qu'il était là'' a soutenu le présıdent Bıden.

Le président américain a poursuivi son laïus avec les mots suivants :

'’Non, je suis sérieux. C'est le grand embarras des dictateurs, lorsqu'ils ne savent pas ce qui s'est passé".

Le 4 février dernier, un chasseur F-22 a abattu un ballon présumé chinois qui planait dans l’espace aérien américain pendant des jours, au large de la Caroline .

L’ordre de l’abattre avait été donné par Joe Biden en personne .

En commentant à nouveau l'événement du ballon, Joe Biden a estimé qu’"Il n'était pas censé aller là où il était" en ajoutant que "lorsqu'il a été abattu, (Xi) était très embarrassé et il a nié qu'il était là".

Ces remarques ont été formulées le lendemain de la fin des entretiens que le secrétaire d'État Antony Blinken a eus à Pékin avec le président chinois et d'autres hauts responsables chinois.

Les États-Unis et la Chine ont convenu de stabiliser leurs relations et de maintenir les canaux de communication ouverts afin d'éviter un conflit total entre les deux pays, selon de nombreux médias.

Joe Biden a déclaré lundi que les relations entre les États-Unis et la Chine étaient sur la"bonne voie", suggérant que des progrès avaient été réalisés au cours du voyage de son secrétaire d’étant Antony Blinken.

Les relations entre les États-Unis et la Chine se sont détériorées pendant le gouvernement de Trump en raison d'une guerre commerciale et sont restées tendues depuis lors en raison des revendications affirmées de Pékin sur Taïwan et en raison du ballon espion chinois présumé.