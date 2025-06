Par Esra Yagmur

Il y a près d'un siècle, l'orientaliste anglais Thomas Arnold s'est rendu en Égypte et a été séduıt par la beauté de la calligraphie arabe.

En observant l'écriture complexe qui ornait tout, des grandes structures architecturales comme les mosquées, les palais et les mausolées aux décorations domestiques quotidiennes, Arnold s'émerveilla et déclara : "Aucun art n'a été autant honoré ou cultivé avec autant d'assiduité que la calligraphie".

La calligraphie arabe était considérée comme le couronnement de l'art musulman, et son influence était perceptible dans les objets sculptés dans la pierre et le bois, ainsi que dans le métal, la céramique, le verre et les textiles. Aujourd'hui, les observations d'Arnold sont toujours d'actualité, et la calligraphie arabe a conservé son dynamisme culturel et son art sans précédent.

Dans le domaine de la culture islamique, l'art de la calligraphie revêt une signification profonde et inégalée, sans équivalent dans aucune autre religion ou culture.

Une quête honorable

"La pureté de l'écriture est la pureté de l'âme", dit un vieux proverbe arabe qui souligne l'importance de la calligraphie dans la culture islamique.

L'islam a joué un rôle central dans l'émergence et le développement de cette forme d'art, explique Esra Akin-Kivanc, professeur associé à l'université de Floride du Sud.

"L'islam considère que, contrairement à l'Ancien Testament et aux Dix Commandements, qui ont été transmis par Dieu à l'humanité sous forme écrite, le Coran a été révélé oralement au prophète Mahomet.

Cependant, les premiers musulmans ont reconnu la nécessité d'avoir des copies écrites du Coran pour faciliter une récitation précise et standardisée, comme le prescrit l'islam", explique-t-elle à TRT World.

Tout cela nous ramène à la tradition de la révélation de la parole de Dieu dans l'islam.

"Le premier mot qui a été dit au prophète Muhammad a été "Iqra", ce qui signifie "Lis !". L'écrit fait partie du discours religieux. La valeur de l'écrit est donc devenue très importante en raison de cette première révélation reçue par le prophète", explique Bahia Shehab TRT World, historienne, activiste et professeur de design à l'Université américaine du Caire.

À ses débuts, la calligraphie était principalement axée sur la reproduction du texte religieux, une activité honorable à l'époque.

Mais, au fil du temps, la calligraphie s'est progressivement transformée en une forme d'art à part entière, englobant un large éventail de sujets allant au-delà des sujets strictement religieux.

"S'il est indéniable que la calligraphie remplissait diverses fonctions religieuses, son importance dans d'autres aspects de la vie musulmane ne peut être sous-estimée", déclare Akin-Kivanc, de l'université de Floride du Sud.

Le statut d''art''

"Depuis l'époque du califat omeyyade (661-750 de notre ère), la calligraphie a été utilisée pour décorer des monuments architecturaux ayant des fonctions non religieuses, dans la correspondance administrative, la conception de pièces de monnaie et la copie d'œuvres littéraires et historiques.

Ce qui démontre le rôle intégral de cette forme d'art dans la vie quotidienne des musulmans".

Le kufique, une forme de calligraphie arabe, est une expression artistique de premier plan dans le monde islamique, connue pour ses traits anguleux, qui sert principalement à transcrire les manuscrits coraniques.

L'écriture kufique incarne une remarquable démonstration d'excellence artistique, de sophistication et d'attrait esthétique. Al-Qalqashandi, un encyclopédiste renommé de l'Égypte du XIVe siècle, a déclaré : "L'écriture arabe est celle que l'on connaît aujourd'hui sous le nom de kufique. C'est à partir d'elle que sont nées toutes les écritures actuelles.

L'histoire de l'écriture kufique remonte à Koufa, une ville qui s'est épanouie au milieu des ruines antiques de la région méridionale de Babylone, réputée pour son riche patrimoine culturel et érudit.

Située à environ 170 kilomètres de la capitale irakienne, Bagdad, Koufa se trouvait à un carrefour de civilisations : la route de la soie se frayait un chemin au cœur de la ville, la mettant en contact avec d'innombrables cultures qui se déplaçaient le long des anciennes routes.

Le grand parapluıe

C'est dans ce contexte qu'est née l'écriture coufique, une forme particulière de calligraphie islamique qui porte le nom de la ville dont elle est originaire.

Selon Shehab, qui considère la calligraphie comme "une expression du sacré" et "une manifestation de l'identité", l'écriture kufique a subi diverses influences culturelles au cours des siècles.

"Il y a eu un grand parapluie pour l'aspect du kufique. Dans l'Islam, à travers les différentes dynasties, l'écriture que tout le monde appelle coufique, qui est l'écriture géométrique, a pris de nombreuses formes comme l'orientale, l'occidentale, la carrée, la florale", dit-elle.

"Chacune de ces civilisations, où la langue de l'islam a séjourné, a adopté ce langage visuel et l'a traduit, en le faisant sien. Cela reflète donc l'individualité et l'expression des différentes civilisations".

Les transcripteurs préféraient également l'écriture coufique pour écrire les premiers manuscrits coraniques en raison de son élégance géométrique.

"Tout au long de l'histoire, les calligraphes ont cherché la plus belle façon de transcrire le Coran, l'écriture la plus appropriée et la plus élégante. Leur but était de transmettre la parole de Dieu sous sa plus belle forme. En effet, dans la perception des premiers savants, il existait un lien direct entre la forme de la lettre et l'expression de la sainteté", explique M. Shehab.

Les architectes des lettres

Cependant, au cours de l'évolution de la calligraphie islamique, l'écriture kufique en particulier a transcendé sa fonction religieuse, élargi ses horizons et trouvé une nouvelle utilité en tant qu'élément artistique essentiel dans de nombreuses formes d'art .

Cette évolution comprend les techniques de la broderie sur les textiles à l'ornementation d'objets décoratifs pour les palais des califes musulmans, la gravure sur les pièces de monnaie et l'embellissement des murs des bâtiments de luxe à travers diverses périodes historiques.

"Au départ, il s'agissait de traduire visuellement la parole de Dieu en termes d'écriture coufique", explique Shehab, avant d'ajouter : "Mais elle a également pris en charge une grande partie du mécénat royal pour les bâtiments. Il couvrait les mosquées, les palais, les maisons, les écoles".

"En raison de son caractère structurel, l'écriture coufique est comme une architecture, et les premiers dessinateurs et calligraphes étaient également des architectes des lettres capables de représenter visuellement cette autorité royale et sacrée.

La popularité séculaire de l'écriture coufique a connu un déclin au XIIe siècle, parallèlement à la poursuite de l'expansion de l'empire islamique, remplacée progressivement par les formes plus fluides de l'écriture cursive, mais elle n'a jamais perdu son attrait exotique.

Hautement stylisée

Akin-Kivanc souligne que, comme toute autre forme d'art, l'art calligraphique a subi des transformations en réponse à l'évolution des goûts et des besoins des artistes et des consommateurs, notant que l'écriture cursive a progressivement remplacé l'écriture angulaire, premier exemple de calligraphie islamique, dans la copie des manuscrits coraniques.

Selon Akin-Kivanc, les calligraphes sont passés à l'écriture cursive, plus facile et plus rapide à écrire et plus lisible en termes de signes diacritiques, afin d'attirer un public plus large dans la transmission du savoir religieux et de faciliter la lecture du Coran.

"L'accent mis sur la lisibilité s'appliquait surtout aux textes religieux, mais de nombreuses inscriptions calligraphiques que nous voyons dans les espaces publics, tels que les mosquées, les palais et les madrasas, sont souvent très stylisées, au point que même les experts peuvent avoir du mal à les déchiffrer au premier coup d'œil", explique-t-elle.

"L'utilisation simultanée d'écritures angulaires et cursives, en particulier lorsqu'elles sont toutes deux très stylisées, sert de performance calligraphique. Plutôt que de servir des objectifs explicitement didactiques, elles semblent être des occasions de montrer la profondeur de l'esprit du calligraphe et la puissance de sa main'' estıme Akin-Kivanc.

La Renaissance italienne

Au XIVe siècle, la Renaissance s'est imposée comme une force transformatrice dans l'Europe médiévale. Giotto di Bondone, pionnier de la peinture et de l'architecture italiennes, a été largement acclamé pour son chef-d'œuvre monumental représentant la "Vierge et l'enfant", qui a été placé comme retable sur le parvis de l'église de Florence.

Conformément à la tradition qui prévalait à la Renaissance pour tous les sculpteurs et peintres, Giotto a inscrit des inscriptions sur son œuvre massive - une pratique courante à l'époque.

Souvent, ces inscriptions qui ornaient les peintures de la Renaissance n'étaient pas du charabia, mais plutôt un langage européen lisible. Cependant, comme dans le cas du tableau de Giotto, les artistes ont utilisé des inscriptions qui, à première vue, ressemblent à de la calligraphie arabe.

On peut se demander comment les inscriptions pseudo-coufiques se sont retrouvées dans les peintures et l'architecture de la Renaissance, étant donné que la plupart des Européens avant le XVIe siècle ne connaissaient pas la langue arabe.

Akin-Kivanc propose deux voies possibles pour la transmission de ce pseudo-arabe, ainsi que d'autres formes calligraphiques, comme l'écriture miroir, appelée "muthanna" : "les calligraphes musulmans itinérants à la recherche d'un emploi en Europe, et les objets de luxe exportés vers les marchés européens".

"La circulation d'objets portables a permis aux artistes et aux scribes européens de découvrir les inscriptions et les motifs calligraphiques islamiques, leur fournissant ainsi des modèles", ajoute M. Akin-Kivanc.

Le dôme quı fascine

Dans les premières cours royales islamiques, les souverains et les personnes occupant des postes importants avaient l'habitude de porter de longues robes brodées, appelées "tiraz". Dérivé d'un mot persan signifiant "ornement" ou "embellissement", ces vêtements revêtaient une grande importance.

Parallèlement au développement du commerce et de la diplomatie, les guerriers chrétiens participant aux croisades ont reconnu la valeur de ces robes en soie et les ont ramenées chez eux comme butin de guerre.

Par la suite, la demande de ces tissus exquis a explosé aux XIVe et XVe siècles en Europe, entraînant des expéditions régulières de soie tiraz vers les cités-États italiennes prospères, laissant une marque indélébile dans l'imaginaire européen.

Shehab partage une expérience intéressante qu'elle a vécue à Bellagio, démontrant comment cette forme d'art captivante a imprégné la sensibilité artistique du monde chrétien occidental.

"Je me trouvais à Bellagio, dans le nord de l'Italie, et j'ai été subjuguée par la beauté du paysage de la ville. Alors que je me promenais dans la ville, mon esprit était occupé par des questions sur l'existence du monde islamique, sur ce qui lui était arrivé, même si je connaissais déjà la réponse à cette question, lorsque j'ai rencontré un vieux mausolée du 16ᵉ et 17ᵉ siècle au-dessus du lac, construit par de riches mécènes de l'époque".

"En admirant l'architecture du complexe, j'ai remarqué un dôme dont le motif fascinant m'a tout de suite sauté aux yeux. Il comportait des mots coufiques en miroir qui disaient "wala ghaliba illa Allah", ce qui signifie "il n'y a de vainqueur que Dieu".

Au-delà des conventions

Bien que les Européens n'aient qu'une compréhension limitée du symbolisme complexe de ces motifs ornementaux, ils étaient indéniablement captivés par leur attrait visuel.

Ainsi, ces inscriptions calligraphiques envoûtantes, appelées pseudo-kufique, se sont manifestées sous diverses formes, telles que des arrangements floraux ou des motifs géométriques, et se sont intégrées aux textiles, aux vêtements de personnalités religieuses de haut rang comme les papes et les cardinaux, ainsi qu'à de grandes structures architecturales, explique Shehab.

La calligraphie islamique, qui réunit différentes civilisations et traditions artistiques, a une histoire plus diversifiée que l'on ne le croit généralement.

Soulignant que cet art est en fait le produit d'une fertilisation interculturelle, Akin-Kivanc déclare : "Pour vraiment comprendre l'histoire multiculturelle et dynamique de la calligraphie islamique, nous devons nous aventurer au-delà des limites conventionnelles du domaine de l'histoire de l'art et explorer les diverses interactions socioculturelles et politico-religieuses entre les différentes communautés."