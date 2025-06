Le président Recep Tayyip Erdogan a eu une conversation téléphonique avec le président russe Vladimir Poutine ce samedi, alors que le chef de Wagner, Evguéni Prigojine, est entré ouvertement en rébellion contre le commandement russe.

Selon la déclaration faite par la direction des communications de la présidence turque, le président Erdogan a insisté sur l'importance d'agir avec bon sens lors de la réunion.

Soulignant que personne ne devrait assumer la responsabilité de ce qui se passe en Russie lors de la réunion, Erdogan a affirmé : "En tant que Turquie, nous sommes prêts à faire notre part pour résoudre pacifiquement, et cela dès que possible, la situation en Russie”.

L'importance de cette rébellion n'a pas non plus échappé aux dirigeants mondiaux. Washington, Paris, Berlin et Rome ont fait savoir qu'ils surveillaient de près l'évolution de la situation.