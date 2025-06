Burna Boy a remporté la catégorie "Best International Act" lors des BET Awards, qui se sont déroulés dimanche soir à Los Angeles, en Californie, devant Ayra Starr, Central Cee et Stormzy.

Aya Nakamura, Ella Mai, K.O, L7nnon, Tiakola et Uncle Waffles étaient également nominés dans cette catégorie.

L'auteur de "Last Last" détient désormais le record du plus grand nombre de récompenses dans la catégorie "Best International Act" des BET Awards, puisque c’est son quatrième prix à la suite.

La star nigériane l’avait déjà remporté par Burna Boy à trois reprises (2019, 2020 et 2021).

La chanson phare de "L.I.F.E", son premier album studio sorti en 2013, "Like to Party" du chanteur de 31 ans, l'a propulsé vers la célébrité.

Son quatrième album studio, "African Giant", sorti en juillet 2019, a été nommé dans la catégorie "Meilleur album de musique du monde" lors de la 62e édition des Grammy Awards et a remporté l'album de l'année lors des All Africa Music Awards 2019.

Le cinquième album studio de Burna Boy, "Twice as Tall", sorti en août 2020 et a été récompensé par le 63e Grammy Award du meilleur album de musique au monde.

Love, Damini, le sixième album studio de Burna Boy, a occupé la première place du classement Billboard 200 avec le meilleur lancement jamais réalisé pour un album africain en juillet 2022.

En 2023, Rolling Stone l'a classé au 197e rang de sa liste des 200 plus grands chanteurs de tous les temps.