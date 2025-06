L'alliance mondiale pour les vaccins (GAVI) a déclaré que 12 pays africains recevraient 18 millions de doses de vaccin antipaludique au cours des deux prochaines années, élargissant ainsi l'accès aux vaccins à neuf nouveaux pays de la région.

Le paludisme reste l'une des maladies les plus dévastatrices du continent, tuant chaque année près d'un demi-million d'enfants de moins de cinq ans.

En 2021, l'Afrique représentait environ 95 % des cas de paludisme dans le monde et 96 % des décès, selon l'Organisation mondiale de la santé (OMS).

Deuxième vaccin

"Au moins 28 pays africains ont manifesté leur intérêt pour recevoir le vaccin RTS,S (Malaria)", a déclaré le directeur général de l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, lors d'un point de presse mercredi, ajoutant qu'un deuxième vaccin contre le paludisme était en cours d'examen pour la pré-qualification et que, en cas de succès, il pourrait fournir un approvisionnement supplémentaire à court terme.

Le Ghana, le Kenya et le Malawi reçoivent le vaccin RTS,S depuis 2019 dans le cadre d'un programme pilote financé par GAVI et plus de 1,7 million d'enfants de ces pays ont reçu le vaccin, ont déclaré GAVI, l'UNICEF et l'OMS dans un communiqué conjoint.

Les neuf nouveaux pays qui recevront le vaccin, créé par le fabricant de médicaments britannique GSK, sont le Bénin, le Burkina Faso, le Burundi, le Cameroun, la République démocratique du Congo, le Liberia, le Niger, la Sierra Leone et l'Ouganda.

Les premières doses du vaccin RTS,S devraient être distribuées dans les 12 pays africains au cours du dernier trimestre 2023.