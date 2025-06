Le président palestinien Mahmoud Abbas et le premier ministre israélien Benyamin Netanyahou vont se rendre en Turquie à l'invitation du président Recep Tayyip Erdoğan.

À l'occasion de leur visite officielle en Turquie, les deux dirigeants, invités, échangeront leurs points de vue sur les questions régionales et mondiales, a indiqué la Direction de la communication de la présidence turque dans un communiqué publié sur Twitter.

Lors de la visite de Mahmoud Abbas le 25 juillet, et de celle de Benyamin Netanyahou le 28 juillet, les parties aborderont les relations bilatérales, les derniers développements concernant le conflit israélo-palestinien et autres questions d’ordre régional et international.

Les mesures à prendre pour développer la coopération entre les pays seront également au menu des discussions, ajoute le communiqué.

Les relations entre la Turquie et Israël s'étaient tendues en 2010 après l'assaut meurtrier des forces israéliennes contre le navire turc Mavi Marmara, qui tentait d'acheminer de l'aide dans la bande de Gaza, territoire palestinien sous blocus israélien.

En mai 2018, après la mort d'une cinquantaine de Palestiniens tués par l'armée israélienne à Gaza, la Turquie avait rappelé son ambassadeur à Tel-Aviv et renvoyé l'ambassadeur israélien à Ankara ainsi que le consul général israélien à Istanbul.

Mais après plusieurs années de crise, les relations diplomatiques entre la Turquie et Israël se sont progressivement réchauffées au cours de l'année écoulée avec plusieurs visites de haut niveau, dont celle du président israélien Isaac Herzog à Ankara.

La Turquie a cependant vivement condamné début avril les affrontements dans la mosquée Al-Aqsa de Jérusalem, le président Erdogan estimant qu'Israël avait franchi la "ligne rouge".

Ces visites de Mahmoud Abbas et de Benyamin Netanyahou interviennent alors que le processus de paix israélo-palestinien est au point mort dans un contexte de violences en Cisjordanie occupée, les plus importantes depuis des années.