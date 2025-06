Au moins neuf personnes ont été tuées et près de trois douzaines blessées dans l'effondrement d'un immeuble, ont annoncé les autorités camerounaises dimanche.

Un immeuble de quatre étages s'est effondré sur un autre plus petit tôt dimanche matin à Douala, le centre économique et la plus grande ville du pays, à 210 km à l'ouest de la capitale, Yaoundé.

"Le nombre de victimes pourrait être plus élevé. Les secouristes, aidés par les troupes gouvernementales camerounaises, continuent de fouiller les décombres pour voir si d'autres corps peuvent être récupérés", a déclaré Samuel Dieudonné Ivaha Diboua, gouverneur de la région du Littoral du Cameroun.

Les pompiers ont reçu l'ordre de se joindre à la Croix-Rouge et aux autres services de secours du pays pour rechercher les survivants coincés sous les décombres.

Les habitants du quartier de Ndogbon, où s'est produit l'incident, se disent en état de choc.

"Nous avons entendu des gens crier... et nous nous sommes efforcés d'aider certains à sortir des décombres, mais nous n'y sommes pas parvenus avec nos bêches et nos binettes", a déclaré Gaspard Ndoppo, qui vit à proximité des bâtiments effondrés.

Les effondrements d'immeubles sont fréquents à Douala, parfois à cause de catastrophes naturelles telles que des glissements de terrain, parfois à cause de mauvaises constructions, selon les habitants.

Le conseil municipal de Douala procède actuellement à la démolition des maisons situées dans les zones à haut risque, susceptibles d'être inondées ou de subir des glissements de terrain.

Le bâtiment qui s'est effondré dimanche n'était pas destiné à la démolition.