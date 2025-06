"Nous savons que les gens sont très passionnés par le football au Japon, nous sommes ici pour contribuer au spectacle", a assuré "CR7".

"Nous avons deux grands matches à jouer", se réjouit le quintuple Ballon d'Or, qui doit aussi croiser l'Inter Milan jeudi, toujours dans le grand port japonais.

Souriant, s'exprimant en anglais lors de la conférence de presse de présentation du match à l'hôtel Nikko d'Osaka, dimanche, le Portugais a bien tenu son rôle d'ambassadeur, répondant avec affabilité aux jeunes enfants invités à poser des questions aux joueurs.

Le costume d'ambassadeur lui sied à merveille. Depuis son arrivée spectaculaire en janvier, le phare du championnat saoudien en assure la promotion.

Dans son sillage, d'autres grands noms sont arrivés cet été comme Karim Benzema et Ngolo Kanté à Al-Ittihad Djeddah, Kalidou Koulibaly et Sergej Milinkovc-Savic à Al-Hilal, Édouard Mendy à Al-Ahli ou encore Seko Fofana et Marcelo Brozovic qui l'ont rejoint à Al-Nassr.

"A nouveau titulaire en sélection"

"Je suis heureux ici, je veux continuer ici et je continuerai ici", avait dit Ronaldo dans un entretien à la Saudi League Pro.

"Je pense que s'ils continuent à faire le travail qu'ils souhaitent faire ici, le championnat saoudien pourra être l'un des cinq meilleurs du monde dans cinq ans", promettait-il.

Depuis son arrivée, le compte Twitter d'Al-Nassr est passé de 800.000 abonnés à 4 millions et sur Instagram de 2 millions à plus de 14 millions de followers!