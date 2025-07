Le légendaire gardien de but nigérian Peter Rufai est décédé à l'âge de 61 ans. Les Nigérians pleurent cette icône, qui s'est éteinte jeudi après une maladie non divulguée. La Fédération nigériane de football a décrit Rufai comme un géant du football.

« À jamais dans nos cœurs, Dodo Mayana. Nous pleurons la disparition du légendaire gardien des Super Eagles, Peter Rufai, un géant du football nigérian et champion de la CAN 1994. Ton héritage perdure, sur le terrain et au-delà », a déclaré la NFF dans un communiqué.

Né le 27 août 1963 à Lagos, Peter Rufai a joué pour l'équipe nationale nigériane, les Super Eagles, pendant près de deux décennies.

Avec 65 sélections, il a démontré ses talents de gardien calme, agile et charismatique, jouant un rôle clé dans le triomphe des Super Eagles à la Coupe d'Afrique des Nations 1994 en Tunisie, après avoir été finaliste en 1984 et 1988.

Lors de la finale de la CAN 1994, le Nigeria a affronté la Zambie et a remporté le tournoi avec un score de 2-1.

Rufai était connu pour ses compétences exceptionnelles en tant que gardien de but, notamment son agilité et ses arrêts rapides, ce qui lui a valu une réputation de l'un des plus grands gardiens de l'histoire du Nigeria.

Une empreinte durable

Peter Rufai a représenté le Nigeria lors des Coupes du Monde de la FIFA aux États-Unis en 1994 et en France en 1998, après avoir fait ses débuts internationaux en décembre 1981.

Les contributions de Rufai au football nigérian ont laissé une empreinte durable, et son héritage continue d'inspirer les générations futures de joueurs.

Son ancien coéquipier Kanu Nwankwo a présenté ses condoléances à la famille de Rufai, le décrivant comme une légende africaine.

« Une journée sombre pour le football aujourd'hui. Nous avons perdu une légende africaine, Peter Rufai. Que son âme repose en paix. Amen. Difficile de poster cela. Que ton esprit continue d'inspirer chacun de nous et les générations futures », a affirmé Kanu sur X.

Peter Rufai a également joué pour plusieurs clubs en Europe. Sa carrière européenne comprenait des passages en Belgique avec le K.S.C. Lokeren Oost-Vlaanderen et le K.S.K. Beveren, aux Pays-Bas avec Go Ahead Eagles, au Portugal avec le S.C. Farense et Gil Vicente FC, ainsi qu'en Espagne avec Hércules CF et Deportivo La Corogne, où il a réalisé des performances notables et acquis des expériences mémorables avec chaque équipe.