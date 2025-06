Le président ougandais Yoweri Museveni a déclaré, lundi, que son gouvernement ne reconnaîtra pas "l'indépendance unilatéralement déclarée du Kosovo".

En visite en Serbie pour approfondir la coopération entre les deux pays, Museveni a évoqué devant l'Assemblée nationale de Serbie l'histoire commune et la lutte pour la liberté et l'indépendance des deux pays.

"Je suis ravi de me trouver parmi vous et de renouer les liens de coopération entre nos deux pays, en approfondissant notamment la coopération dans les secteurs du commerce et de l'agriculture", a déclaré Museveni, avant d’être reçu par le président serbe Aleksandar Vucic.

Les deux dirigeants ont eu des entretiens bilatéraux et ont signé deux protocoles d'accord dans les domaines du développement économique et de l'agriculture.

Aleksandar Vucic s'est engagé à soutenir totalement l'Ouganda et à coopérer avec ce pays, affirmant que les protocoles d'accord conclus entre les deux partenaires seraient mis en œuvre.

Le président Museveni a également inauguré le centre commercial de l'Ouganda (Uganda Connect) dans la ville de Belgrade, afin d'ouvrir la voie aux produits ougandais dans la région des Balkans.

Le Kosovo a proclamé son indépendance vis-à-vis de la Serbie en 2008. La plupart des États membres des Nations unies, dont les États-Unis, le Royaume-Uni, la France, l'Allemagne et la Turquie, le reconnaissent comme un pays indépendant et autonome. Mais la Serbie continue de le considérer comme faisant partie de son territoire.