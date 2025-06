Le Kenya s'est engagé à déployer un contingent de 1.000 officiers de police pour aider à restaurer la normalité et à combattre la violence des gangs qui frappe Haïti.

Les experts ont salué l'initiative du Kenya de toujours répandre la paix, car ses efforts de maintien de la paix, qui ont commencé dans des pays de la région comme la Somalie et le Sud-Soudan, se sont maintenant étendus à l'échelle mondiale.

"L'histoire du Kenya en matière de maintien de la paix et de résolution des conflits est digne d'éloges. Le pays a joué un rôle important dans la stabilisation de régions comme la Somalie et le Sud-Soudan, démontrant ainsi son engagement à promouvoir la paix au-delà de ses frontières", a déclaré Brian Kiboi, analyste indépendant en matière de sécurité à Nairobi.

Un autre expert, Davies Akidiva, analyste de la sécurité à l'université Strathmore de Nairobi, affirme que "l'implication du Kenya dans les missions de maintien de la paix reflète sa position proactive face aux défis mondiaux en matière de sécurité.

"Cette décision d'aider Haïti témoigne de l'engagement du Kenya à promouvoir la sécurité et la stabilité dans les régions troublées", a-t-il ajouté.

"En dirigeant la force de police multinationale en Haïti, le Kenya démontre sa capacité à coordonner les efforts internationaux pour résoudre des problèmes de sécurité complexes'.

Partage de connaissances

D'autres experts qui ont estiment que la participation du Kenya à la mission en Haïti pourrait ouvrir la voie à une collaboration plus poussée et à un partage des connaissances sur les stratégies de maintien de la paix entre le Kenya et d'autres pays.

Le ministre des Affaires étrangères Alfred Mutua a fait l'annonce en début de semaine, soulignant l'engagement du Kenya dans les efforts internationaux de maintien de la paix et son histoire d'assistance aux nations dans le besoin.

Il a déclaré que cette initiative visait à lutter contre l'insécurité croissante causée par les gangs violents qui se sont emparés d'une grande partie de la capitale haïtienne, Port-au-Prince.

Le ministre haïtien des Affaires étrangères, Jean-Victor Geneus, a également exprimé son enthousiasme en accueillant favorablement l'offre du Kenya de diriger une force multinationale pour renforcer la sécurité dans ce pays des Caraïbes déchiré par la violence.