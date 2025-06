Le porte-parole de l'armée, Anthony Mualushayi, a déclaré jeudi que plus de 250 civils ont été secourus au cours d'opérations militaires distinctes menées entre mars et juillet 2023 dans la province du Nord-Kivu. Ces personnes étaient retenues captives par des membres du groupe rebelle des Forces démocratiques alliées (ADF)

Anthony Mualushayi a ajouté qu'au moins 229 rebelles avaient été tués et 191 autres capturés au cours de la même période.

"Quelque 78 rebelles se sont rendus à l'armée et 177 armes ont été récupérées au cours des différentes opérations militaires", a déclaré le porte-parole de l'armée quı s'est exprimé devant une délégation d'experts militaires de la Conférence internationale sur la région des Grands Lacs (CIRGL), composée de 11 pays de la région, qui se trouvait à Beni, dans le Nord-Kivu, pour y évaluer la situation sécuritaire.

Des milliers de personnes vivent dans des camps dans les deux provinces les plus touchées par le conflit dans l'est de la République démocratique du Congo, le Nord-Kivu et l'Ituri.

Le groupe rebelle ADF a été fondé dans les années 1990 par plusieurs mouvements d'opposition en Ouganda pour renverser le gouvernement du président Yoweri Museveni. Ce groupe a prêté allégeance au groupe terroriste Daesh/ISIS en 2019.