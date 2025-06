Par Charles Mgbolu

Les yeux fermés, les deux finalistes de Miss Afrique du Sud 2023, Natasha Joubert et Bryoni Natalie Govender, se tenaient face à face sur la scène.

Natasha, dans une robe de soirée rouge sang, pouvait à peine regarder Bryoni, qui avait également du mal à se tenir, alors que le poids du moment leur apparaissait à toutes les deux.

La gagnante du concours était sur le point d'être annoncée, et le public excité criait d'impatience. Enfin, l'animateur Bonang Matheba annonce le résultat. Il s'agit de Natasha, et les larmes de joie ne cessent de couler.

La première dauphine l'a serrée dans ses bras et l'a embrassée, puis s'est retirée pour laisser place au couronnement.

La reine sortante, Ndavi Nokeri, lui a rendu les honneurs d'usage. Ndavi Nokeri a placé une couronne éblouissante sur le thème de Mowana sur la tête de Joubert et un bouquet de fleurs dans ses mains.

La musique a repris de plus belle lorsque Joubert a fait la démarche et la vague de la reine ; elle riait et pleurait en même temps.

Le concours Miss Afrique du Sud 2023 a fait salle comble au SunBet Arena de Time Square à Pretoria.

Il y avait également un groupe d'artistes musicaux enflammés, dont Siki Jo-An, Jimmy Nevis, Brenda Mtambo et Robot Boii, qui ont fait vibrer le public avec des chorégraphies puissantes.

Mais les applaudissements les plus nourris sont allés à la femme du moment, Natasha Joubert, qui s'est battue avec acharnement pour obtenir la couronne.

Ce moment est l'exemple même d'une boucle bouclée pour moi. Un rêve qui a commencé il y a 11 ans", a déclaré Natasha dans son discours de remerciement.

Natasha, originaire de Tshwane (Gauteng), est diplômée en gestion marketing et propriétaire et créatrice de mode de Natalia Jefferys, une entreprise qu'elle a créée à l'âge de 19 ans.

Dauphine de Miss Afrique du Sud 2020, elle a ensuite représenté le pays au concours Miss Univers 2020 aux États-Unis, mais n'a pas réussi à se hisser parmi les 21 premières candidates.

C'est un sentiment surréaliste d'être de retour et de se voir accorder une seconde chance ! Je sais que c'est un témoignage que je dois partager et un message incroyable : Vous n'êtes jamais le produit de vos circonstances. Vous êtes le produit de vos choix", a-t-elle déclaré à l'auditorium bondé après avoir atteint le top 12 de la liste.

Elle était manifestement la favorite des fans, et l'annonce de sa victoire a été accueillie avec une joie débordante en ligne et hors ligne.

Natasha le mérite amplement. Elle a été la candidate la plus cohérente cette année. Elle s'est préparée pour ce moment et a été une force absolue lors de la finale", a écrit un fan, @wandilemthembu, sur Youtube.

Je veux relever pleinement ces nouveaux défis, grandir et évoluer encore plus en tant que femme, tout en me laissant aller et en profitant de chaque seconde", a ajouté Natasha. Elle devrait représenter l'Afrique du Sud à Miss Supranational 2024.