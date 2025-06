L'Algérie a interdit le film "Barbie", qui était diffusé dans certains cinémas du pays depuis plusieurs semaines, rapporte l'agence de presse Reuters citant une source officielle et le site d'information local 24H Algérie.

La source officielle a déclaré que le film "fait la promotion de l'homosexualité et d'autres déviances occidentales" et qu'il "n'est pas conforme aux croyances religieuses et culturelles de l'Algérie".

Avec Margot Robbie et Ryan Gosling dans le rôle de Barbie et Ken, le film envoie la poupée de Mattel Inc dans une aventure dans le monde réel.

Le film a généré plus d'un milliard de dollars de revenu au box-office dans le monde depuis ses débuts le 21 juillet.

Le Liban et le Koweït ont également interdit le film.

Le ministère algérien de la Culture contrôle le contenu des films projetés dans les cinémas et peut empêcher leur diffusion.