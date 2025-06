"En date du 7 août 2023, des prélèvements des échantillons ont été analysés par le Laboratoire national de biosécurité et des épidémies (LaBiEp) de N’Djaména et confirmé cette maladie", informe le ministère dans un communiqué relayé mercredi par la presse locale.

‘’Les habitants et les voyageurs qui séjournent dans des districts où la dengue sévit actuellement doivent prendre des mesures de protection personnelles pour éviter d’être piqués par les moustiques et ceux présentant une fièvre dans les deux semaines suivant leur retour d’un séjour dans un district infecté doivent consulter un personnel de santé le plus tôt possible’’, indique le ministère.

La dengue est une infection virale qui se transmet des moustiques aux humains. La plupart des malades n'ont pas de symptômes, mais les plus courants sont une forte fièvre, des maux de tête, des courbatures, des nausées et des éruptions cutanées.

La forme courante de la maladie est bénigne. La forme grave, la dengue hémorragique, peut se compliquer d'un état de choc souvent mortel.

Fin juillet dernier, l'Organisation mondiale de la santé (OMS) avait alerté que la moitié de la population mondiale est exposée aux risques d’infection au virus de la dengue.

Environ 100 à 400 millions de cas sont signalés annuellement, ce qui menace "d'exposer la moitié de la population mondiale au risque de contracter le virus de la dengue, dans environ 129 pays", avait noté Raman Walayudhan, chef de l'Unité des maladies tropicales de l'OMS, précisant que l'organisation avait relevé une multiplication par huit des cas de dengue entre 2000 et 2022.