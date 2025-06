Par Sylvia Chebet

Issoufou Issa est pris entre le marteau et l'enclume. Comme si les ravages du coup d'État dans son pays natal, le Niger, n'étaient pas assez stressants, cet homme de 69 ans a été terrassé par une crise de paludisme.

Il tient un restaurant dans la capitale, Niamey, mais les affaires sont quasiment au point mort depuis les événements du 26 juillet qui ont vu le président Mohamed Bazoum renversé par des membres de la garde présidentielle.

Les approvisionnements s'amenuisent, l'électricité est sévèrement rationnée et la clientèle s'est raréfiée dans le restaurant d'Issa, comme dans d'autres points de vente similaires. Rien ne vous prépare à un tel bouleversement, mais Issa aurait pu le voir venir.

"Ce n'est pas un problème", explique-t-il à TRT Afrika avec la résignation d'un homme mûr. "C'est le prix à payer pour un meilleur leadership. Un coup d'État doit se produire si vous n'avez pas de justice et si les ressources du pays sont réservées à quelques familles politiques au lieu d'être partagées avec l'ensemble de la population."

Le pays d'Afrique de l'Ouest semble toutefois divisé. Le lendemain du jour où Bazoum a été bloqué par ceux qui étaient censés le garder, ses partisans ont manifesté devant l'assemblée nationale à Niamey, appelant à sa libération immédiate avant d'être dispersés par la police.

"Nous sommes ici pour défendre la démocratie, nous sommes ici pour défendre la République, nous sommes ici pour montrer notre attachement à l'État de droit et pour dire non à toute tentative de prise de pouvoir par la force ou par les armes", ont déclaré certains dans la foule.

"Les urnes ont prévalu et le président Bazoum a été élu pour cinq ans. Le peuple reste digne derrière son président", ont soutenu d'autres Nigériens dans les rues de Niamey.

Nouvelles leçons tirées

Les experts en gouvernance et en résolution de conflits estiment que ce dernier coup d'État au Niger, quatrième pays de la région du Sahel à être dirigé par l'armée, est inhabituel et complexe.

Le bloc régional, la CEDEAO, a condamné le coup d'État, menaçant même de recourir à la force pour tenter de s'opposer à ce qui semble être un effet domino qui s'intensifie dans tout le Sahel. Joseph Ochieno, expert en relations internationales, estime que cette décision était peut-être prématurée, la posture de défiance adoptée par la junte nigérienne face à la menace d'intervention de la sous-région constituant une leçon sévère pour les dirigeants de la région dans la gestion d'une crise aussi fluide.

"Je pense que la réaction a été désordonnée, en commençant par l'arme finale, qui consiste essentiellement à menacer de recourir à la force. Il fallait d'abord chercher à dialoguer avec eux... Maintenant, nous avons des putschistes soutenus par plusieurs autres nations, le Mali à l'ouest, le Tchad à l'est et, quelque part en dessous, le Burkina Faso.

S'agit-il d'une nouvelle tendance dans le Sahel, peut-être en réponse à certaines des complexités qui y règnent ? se demande-t-il.

Au-delà des frontières

Les complexités de la région du Sahel vont du terrorisme et de la pauvreté à une nouvelle ruée vers l'Afrique qui a vu les puissances étrangères se bousculer pour exercer leur influence. "Les pays qui possèdent d'énormes richesses naturelles, notamment du pétrole, de l'or et de l'uranium, exportent ces ressources, mais le citoyen africain moyen n'en bénéficie pas", explique Joseph Ochieno.

"Lorsque la junte militaire aborde ces sujets, ils trouvent un écho auprès du citoyen ordinaire. Il n'est donc pas surprenant que ces coups de force soient généralement bien accueillies" rajoute ce dernier.

Environ 80 % du territoire du Niger se trouve dans le désert du Sahara, mais sous ce terrain impitoyable se trouvent certains des plus grands gisements d'uranium du monde. Il s'agit d'un minerai de grande valeur et d'un ingrédient clé de l'industrie de l'énergie nucléaire.

La France, qui tire la quasi-totalité de son électricité de centrales nucléaires, exploite des mines dans le nord du Niger depuis plus d'un demi-siècle. "Nous sommes l'un des pays les plus pauvres du monde, mais nous exportons des ressources d'une valeur de plusieurs milliards de dollars. C'est inacceptable", déplore Issa, restaurateur. Selon les données de 2018 de la plateforme de la Banque mondiale sur la pauvreté et les inégalités, la moitié des 26 millions de Nigériens vivent dans la pauvreté.

Le manque au milieu de l'abondance

C'est cette dure existence humaine au milieu de la promesse non tenue de l'abondance qui, selon Issa, a conduit le Niger dans les fosses de l'instabilité politique.

Avant le dernier coup d'État, il en avait vu quatre autres, dont un en 1999 qui avait vu l'assassinat du président de l'époque, Ibrahim Bare Maïnassara. Le Niger est l'un des pays les plus pauvres du monde, la moitié de la population vivant dans la pauvreté.

Dans tous ces cas, rappelle Issa, la préoccupation sous-jacente était la mauvaise gestion des ressources nationales, un grief qu'il pense que les gouvernements civils considèrent comme acquis.

"Si nos politiciens apprennent, nous pourrons éviter la récurrence des coups d'État au Niger. Les militaires gèrent toujours mieux que les civils au Niger", déclare Issa.

Une telle confiance dans les hommes en uniforme devrait inquiéter les régimes dits démocratiques, non seulement au Sahel, mais sur tout le continent, selon l'analyste politique Ochieno.

"La réalité d'aujourd'hui est que l'élite politique africaine doit se réveiller. Elle est trop confortablement installée dans son coin", explique-t-il à TRT Afrika.

Corruption et mauvaise gestion

Les politologues soulignent que la corruption et la mauvaise gestion ont freiné le développement dans la plupart des pays africains, des décennies après avoir obtenu l'indépendance de leurs colonisateurs.

"Le soi-disant processus de démocratisation qui s'est déroulé au cours des 30 dernières années ne semble pas avoir été bénéfique pour l'Africain moyen. Au contraire, la plupart des dirigeants qui se sont succédés ont fait preuve d'une grande audace en termes de corruption et de renforcement de leurs pouvoirs", explique Ochieno.

Pour aggraver les choses, il y a une absence apparente de choses évidentes comme les soins de santé, l'éducation et les infrastructures, surtout dans le Sahel. Les gens comme Issa ont l'impression que les richesses du pays ne ruissellent pas, mais atterrissent dans les mains d'investisseurs et de puissances étrangères malhonnêtes.

Ochieno, affirme cependant qu'il est préférable de s'engager avec les gouvernements civils et de veiller à ce que les griefs soient résolus sans impliquer l'armée, dont le rôle est de défendre les frontières nationales.

Gouvernement civil contre gouvernement militaire

"En fin de compte, les militaires sont-ils différents des civils qui ont reçu un mandat par le biais d'un scrutin ? Ce n'est pas toujours le cas", prévient Ochieno. Sur l'ensemble du continent, plusieurs coups d'État ont été tentés et réussis, à l'exception d'une poignée de pays tels que la Zambie, le Malawi, le Botswana, la Tanzanie, le Sénégal et le Cap-Vert.

Le dernier coup d'État au Niger est le huitième réussi depuis 2020. Le Tchad, le Soudan, le Mali, le Burkina Faso et la Guinée sont actuellement dirigés par des gouvernements de transition ou des juntes.

Le Niger étant le dernier pays du Sahel central à avoir été gouverné par des civils, les derniers développements ont créé une ceinture de coups d'État à travers le Sahel, qui s'étend de la Guinée, sur la côte atlantique de l'Afrique de l'Ouest, au Soudan, sur la côte de la mer Rouge, à l'Est.

Cela signifie que des millions d'Africains, y compris Issa, vivent actuellement sous un régime militaire, ce qui donne à réfléchir aux dirigeants du continent.