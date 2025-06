"Un cas confirmé de Monkeypox ou variole du singe, venu d’Inongo (Mai-Ndombe), est sous traitement à l’Hôpital général de référence de Kinshasa (HGRK)" a déclaré le Dr. Shongo Lushima, directeur du programme national de lutte contre le Monkeypox à la Radio Onusienne au Congo.

Le Dr. Lushima a également confirmé que ce patient admis aux soins est un homme d’une trentaine d’années, arrivé vendredi dernier à Kinshasa par bateau, venant de la ville d’Inongo (Mai-Ndombe) à l’Ouest du pays.

Depuis 2022, la République Démocratique du Congo (RDC) est aux prises avec une augmentation sans précédent du nombre de cas suspects de variole du singe, une maladie virale rare, mais grave, avec près de 4 000 cas signalés.

Dr. Shongo Lushima a néanmoins précisé que l’état du patient est stable et affirme qu’une femme qui a voyagé à bord de la même embarcation que ce cas confirmé et qui venait d’accoucher à la maternité de Bumbu est aussi en voie d’être transférée à l’Hôpital général de référence de Kinshasa, car présentant des signes apparentés au variole du singe.

"Une cinquantaine de ses contacts, dont des membres du corps médical, sont sous surveillance des équipes de riposte. J’appelle la population à ne pas paniquer mais aussi j’invite la population de respect les mesures de santé pour couper la chaine de transmission" conclu le Dr. Lushima.

Cette maladie est connue par des symptômes des éruptions cutanées qui commencent par la tête, la face et des paumes de mains, a provoqué la mort de plus de 192 personnes sur plus de 4.000 cas suspects, suscitant ainsi des inquiétudes chez les hauts dirigeants à Kinshasa qui ont lancé un appel à la communauté internationale pour leur venir en aide.