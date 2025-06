Sur la scène internationale, des organisations médiatiques telles que la British Broadcasting Corporation, la Voix de l'Amérique, Radio France International, China Radio International, Deutsche Welle et Islamic Republic of Iran Broadcasting proposent des programmes quotidiens en langue haoussa depuis de nombreuses années.

La société turque de radio et de télévision a lancé la plateforme Hausa au début de cette année dans le cadre de la plateforme numérique de TRT Afrika afin d'étendre sa couverture du continent.

Tous ces éléments soulignent l'importance et la pertinence de la langue.

De même, grâce à l'internet et aux nombreuses plateformes de réseaux sociaux, la littérature, les films et la musique en haoussa sont accessibles au monde entier, capturant la joie des téléspectateurs et documentant la façon dont la langue a eu un impact positif sur le nombre de téléspectateurs.

Le haoussa dans la diaspora

L'importance du haoussa dépasse les frontières de l'Afrique et est reconnue dans le monde occidental. De nombreux érudits et chercheurs ont énormément contribué à l'enseignement de la langue haoussa depuis plus d'un siècle.

Avant même que l'enseignement ne commence dans certaines universités des États-Unis et de certains pays européens, des explorateurs européens comme Eduard Vogel, Karl Moritz von Beurmann et Gerhard Rolfs ont visité des régions de langue haoussa.

Les travaux de James Frederick Schön (1802-1889) sur la grammaire haoussa ont ouvert la voie à la reconnaissance de la langue dans le monde entier, attirant l'attention et le respect des linguistes et des universitaires intéressés par les langues africaines.

Plusieurs universités en Europe, aux États-Unis et en Asie proposent des cours de haoussa. Ce riche engagement a permis à plusieurs étudiants de se rendre dans le nord du Nigeria et dans la République du Niger pour apprendre la langue dans des universités, vivre avec des locuteurs natifs et faire l'expérience de la culture.

Par exemple, il est de plus en plus courant en Europe d'entendre parler le haoussa à la gare centrale de Hambourg. Une partie de l'essence de la culture hausa est le zumunci, l'acte de relation sociale, qui est une étiquette qui implique de se connecter avec les individus et la communauté dans son ensemble avec empathie.

Dans de nombreuses villes européennes, il est courant de voir des personnes parlant le haoussa se rassembler pour célébrer des mariages, des cérémonies de baptême, des fêtes royales et religieuses. Outre le Sarkin Hausawa (le chef de la communauté hausa) qui trône à Paris, de nombreux détenteurs de titres traditionnels hausa de toute l'Europe se rassemblent à Paris pour rendre hommage au peuple et aux coutumes hausa.

Les vêtements colorés et les plats délicieux occupent une place de choix lors de ces événements, qui témoignent de l'excellence de la culture du peuple haoussa.

En outre, le peuple haoussa aux États-Unis et en Europe a joué un rôle essentiel dans la préservation et la promotion de la langue et de la culture. Les communautés haussas de ces régions organisent des événements culturels, des cours de langue et des célébrations telles que la Journée du hausa, afin de transmettre leur héritage aux jeunes générations et de maintenir un sentiment d'identité dans un contexte étranger.

L'une des réalisations est un programme connu sous le nom de "Arewa Youth Mentoring Programme" (programme de mentorat pour les jeunes d'Arewa), géré par les ambassadeurs d'Arewa, un groupe de Hausa vivant à l'étranger.

Sur YouTube et Telegram, ce programme propose de nombreux programmes de mentorat instructifs dans plusieurs domaines, tels que l'éducation, les initiatives technologiques et la participation des jeunes à la gouvernance, à la sécurité et à la manière de relever les défis économiques qui affectent leurs régions et leurs nations.

En outre, un nombre considérable de professionnels et de Nigérians hautement qualifiés vivent dans le monde entier et offrent leurs services dans leur nouveau pays tout en se connectant avec leurs communautés d'origine et en les soutenant.

Le jour J

Les Nations unies n'ont pas officiellement reconnu la Journée des Haoussas, mais le peuple haoussa la célèbre dans le monde entier.

La journée du hausa vise à sensibiliser à la nécessité de préserver la langue et la culture hausa. Des expositions culturelles, des spectacles traditionnels, des récitations de poèmes et des ateliers éducatifs marquent cette journée.

Ces efforts sont essentiels pour susciter la fierté à l'égard de la langue, encourager son utilisation continue et renforcer son impact. La journée du haoussa est une célébration de la richesse et de la diversité de la culture haoussa.

Elle met l'accent sur les traditions, les coutumes, la musique, la danse et l'art du peuple haoussa et souligne sa contribution à l'héritage culturel de l'Afrique et du monde. Des personnes de tous horizons se rassemblent pour célébrer la Journée du Hausa et développer la compréhension et l'appréciation interculturelles.

La Journée du haoussa est plus qu'une simple célébration des régions d'Afrique où l'on parle le haoussa ; elle sert également de pont pour relier les différentes cultures et encourager le respect et la compréhension mutuels.

Avec son grand nombre de locuteurs, son influence médiatique et sa reconnaissance aux États-Unis et en Europe, la langue haoussa joue un rôle essentiel dans la définition du paysage linguistique et culturel de l'Afrique et au-delà.

La Journée du haoussa joue un rôle essentiel dans la protection d'un élément précieux de l'héritage commun de l'humanité en préservant et en honorant la richesse de la langue et de la culture haoussa.

L'auteur, Umma Aliyu Musa, est professeur de langue haoussa à l'université de Hambourg, en Allemagne.

Note : Les points de vue exprimés par l'auteur ne reflètent pas nécessairement les opinions, les points de vue et les politiques éditoriales de TRT Afrika.