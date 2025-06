Par Abdulwasiu Hassan

Le visage de Garba Yusuf Maitama Kura affiche le bonheur d'une bonne récolte. Il est particulièrement heureux cette année, car les produits de sa petite grange sont sortis indemnes de la saison sèche.

L'irrigation est à l'agriculture ce que l'argent est à la banque. Garba, un agriculteur installé juste à côté de Kano, dans le nord du Nigeria, sait que l'accès à des terres équipées d'installations d'irrigation fait la différence entre une saison fructueuse et une saison improductive.

"Ma parcelle d'un hectare a produit 67 sacs de riz que j'ai pu vendre entre 27 000 et 33 000 nairas le sac", explique-t-il à TRT Afrika. Contrairement à la plupart des agriculteurs nigérians, M. Garba a le luxe de semer pendant la période sèche et de profiter des prix élevés lorsque les produits de contre-saison arrivent sur les marchés.

Cette situation s'inscrit dans le contexte d'une forte augmentation générale de l'inflation des denrées alimentaires, qui est actuellement la plus élevée que le Nigeria ait connue en dix ans, selon les données publiées par le Bureau national des statistiques.

De nombreux Nigérians ont du mal à nourrir leur famille. Leurs inquiétudes sont accentuées par le fait que l'inflation ne se calme pas, même à l'approche de la fin de la saison des pluies, lorsque de nouveaux produits arrivent sur les marchés et contribuent à faire baisser les prix des denrées alimentaires.

Les craintes d'une inflation galopante des denrées alimentaires ont incité le gouvernement nigérian à déclarer l'état d'urgence et à mettre en place une série de mesures à court, moyen et long terme pour s'attaquer au problème.

Dans l'immédiat, le gouvernement a l'intention de consacrer à l'agriculture une partie des économies réalisées grâce à la suppression des subventions aux carburants et de se concentrer sur la relance du secteur, selon le ministre Dele Alake, ancien porte-parole du président Bola Tinubu.

Les dangers de l'arrêt de l'activité

L'agriculture nigériane est essentiellement saisonnière, de nombreuses activités agricoles se déroulant pendant la saison des pluies.

Au moins 90 % de l'agriculture dans ce pays d'Afrique de l'Ouest est alimentée par la pluie, selon le Country Food and Agriculture Delivery Compact publié par la Banque africaine de développement.

Ces données impliquent que seuls 10 % environ des agriculteurs nigérians pratiquant l'agriculture irriguée doivent assumer le fardeau de la production alimentaire pour la nation la plus peuplée d'Afrique lorsque les pluies cessent.

"Le président a précisé que nous ne pouvions pas nous satisfaire d'une agriculture saisonnière. Nous ne pouvons plus nous permettre d'avoir des temps morts agricoles", avait déclaré M. Alake au moment de la déclaration de l'état d'urgence.

Il a été suggéré que tous les biens essentiels soient inclus dans le champ de compétence du Conseil national de sécurité.

M. Alake a également souligné la nécessité d'une synergie entre le ministère fédéral de l'agriculture et le ministère des ressources en eau afin d'assurer une irrigation adéquate des terres agricoles et de permettre à l'agriculture de se développer tout au long de l'année.

Ressources en eau non utilisées

Le Nigeria dispose d'abondantes ressources en eau de surface réparties sur l'ensemble du territoire, dont 12 bassins fluviaux qui, selon les estimations, suffiraient à irriguer 3,14 millions d'hectares de terres.

En réalité, seule une partie négligeable des terres agricoles du pays a accès à l'irrigation.

"Selon diverses sources, environ 400 000 hectares de terres agricoles sont actuellement équipés d'installations d'irrigation au Nigeria", explique à TRT Afrika le professeur Abba Aminu, directeur exécutif des services agricoles de l'autorité du bassin de la rivière Hadejia Jama'are.

Certains considèrent que cette estimation est trop généreuse, estimant que la quantité de terres ayant accès à l'irrigation n'est que d'environ 100 000 hectares sur les quelque trois millions d'hectares qui en ont besoin.

Selon les experts, à peine six millions d'hectares de terres agricoles sont utilisés pour la culture sur plus de 30 millions d'hectares de terres arables. Même si ces terres sont équipées d'installations d'irrigation, la plus grande partie des terres agricoles en aura encore besoin.

"Les difficultés d'accès au marché et les prix médiocres, associés à des installations de stockage et de manutention inadéquates, ont été quelques-uns des principaux défis de l'agriculture de saison sèche dans le passé", déclare le professeur Abba.

La réalité économique actuelle du pays doit être plus favorable aux entreprises individuelles qui souhaitent irriguer les terres agricoles dépourvues de ces installations.

"Le principal défi est le coût de l'irrigation, en particulier pour les agriculteurs qui utilisent des pompes à eau à essence. Les prix actuels du pétrole étant ce qu'ils sont, le coût de l'irrigation devrait augmenter considérablement", prévient le professeur Abba.

Alors que la plupart des agriculteurs qui souhaitent cultiver pendant la saison sèche se heurtent à de multiples difficultés, ceux qui ont accès à des installations d'irrigation attendent déjà la saison sèche avec impatience.

Objectif futur

La saison des pluies dans le nord du Nigeria, où est produite la majeure partie des denrées alimentaires du pays, s'étend de mai à septembre. Alors que les pluies diminueront au cours des prochaines semaines, ceux qui pratiquent l'agriculture de saison sèche, comme Garba, se préparent déjà à la prochaine campagne de semis et se fixent des objectifs.

"Ma stratégie consiste à me concentrer sur le blé, car cette culture peut être stockée pendant des mois. Les autres cultures potentielles de saison sèche sont toutes très périssables", explique M. Garba. "Si Dieu le veut, je ne planterai pas moins de trois à cinq hectares de blé. Je peux obtenir jusqu'à 30 sacs de blé par hectare.

Pour que la plupart des agriculteurs puissent participer à l'agriculture de saison sèche et contribuer à l'augmentation de l'offre alimentaire, il faut avant tout investir davantage dans les installations d'irrigation.

"Nous devons développer des méthodes innovantes pour irriguer nos cultures, en introduisant des pompes à énergie solaire et des systèmes d'irrigation au goutte-à-goutte, entre autres options", explique le professeur Abba.

Jusqu'à ce que cela se produise, les droits de se vanter appartiendront à quelques chanceux comme Garba.