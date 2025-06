À Madagascar, le président malgache sortant, Andry Rajoelina a annoncé, mercredi, sa candidature à la prochaine élection présidentielle dont le premier tour aura lieu le 9 novembre 2023. Rajoelina s'exprimait sur son compte officiel sur le réseau "X".

"C'est à la Haute cour constitutionnelle, un peuple, de choisir son Président demain. Je suis humble de la tâche que vous m'avez confié. Je ressens votre amour, et vous savez combien c'est réciproque. Au nom de vous tous qui me soutenez, je suis prêt, je me présente à nouveau, pour continuer à vous servir", a écrit le Président sortant pour l'annonce de sa candidature.

La révélation en juin dernier de sa double nationalité en tant que citoyen franco-malgache a suscité de vives polémiques quant à son éligibilité en tant que Président.

Le Premier tour de la présidentielle aura lieu le 9 novembre 2023 et un deuxième tour est prévu le 20 décembre, si aucun candidat n'obtient la majorité.

En plus du président sortant, dix candidats, dont d'anciens présidents, avaient déjà déposé leurs dossiers à la Haute cour constitutionnelle.

Il s’agit de Marc Ravalomanana , Annick Ratsiraka Zoary , Vololonirina Marie Josiane , Paraina Auguste , Razafintsiandraofa Jean Brunelle , Masy Goulamaly , Jean Noel Abel , Rasolofonoroniaina Julia Mickaëlle , Siteny Randrianasoloniaiko, Ratsietison Jean Jacques Jedidia .