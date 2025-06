"Le tremblement de terre s'est produit alors que je regardais la télévision", a déclaré à Anadolu Aziz Aishi, un habitant de la capitale Rabat.

« Les fenêtres s'ouvraient et se fermaient toutes seules », se souvient-il. «Je me suis senti terrifié et j'ai couru hors de la maison.»

Alors qu'il sortait dans la rue, Aishi a trouvé des centaines de personnes fuyant leurs bâtiments tremblants.

Le puissant séisme a fait au moins 632 morts et 392 blessés, selon le ministère marocain de l'Intérieur.

Des décès dus au puissant séisme ont eu lieu dans diverses régions, notamment dans les provinces d'Al Haouz et de Marrakech, ainsi que dans les villes de Ouarzazate, Azilal, Chichaoua et Taroudant, a indiqué le ministère dans un communiqué.

Il s’agit de la secousse la plus violente survenue dans ce pays d’Afrique du Nord au cours du siècle dernier, a déclaré l’Institut national de géophysique du Maroc.

L'Institut géologique des États-Unis (USGS) a indiqué pour sa part que l'épicentre du tremblement de terre, qui a frappé peu après 23 heures, était situé à 11 heures du matin. heure locale (22h00 GMT), se trouvait à 75 kilomètres (46,6 miles) au sud-est de Marrakech, à une profondeur de 18,5 km.

"J'ai perdu un membre de ma famille dans le tremblement de terre lorsque sa maison s'est effondrée", a déclaré à Anadolu un habitant de la ville de Taroudant, qui a préféré garder l'anonymat.

La situation serait particulièrement désastreuse à Marrakech, où de nombreux bâtiments se seraient effondrés et les habitants coincés sous les décombres.

Les médias locaux ont indiqué que certains bâtiments, dont les célèbres murs rouges qui entourent la vieille ville, classée au patrimoine mondial de l'UNESCO, ont été endommagés.

Adel Ait Haddou, représentant régional pour la santé et la protection sociale dans la ville d'Azilal, a déclaré que neuf personnes avaient perdu la vie lorsque leurs maisons se sont effondrées dans le village d'Imlil, dans les montagnes du Haut Atlas marocain.

En 2004, plus de 600 personnes avaient été tuées et de nombreuses autres blessées lorsqu'un séisme de magnitude 6,3 frappa le nord-est du Maroc.