AFRIQUE
1 min de lecture
Égypte : un train déraille dans la province de Matrouh, 3 morts
Trois personnes ont été tuées et 103 autres blessées lorsqu'un train de passagers a déraillé dans la province de Matrouh, au nord de l'Égypte, a annoncé le ministère de la Santé.
Égypte : un train déraille dans la province de Matrouh, 3 morts
Trois personnes ont été tuées et 103 autres blessées lorsqu'un train de voyageurs a déraillé en Égypte. / AA Archive
31 août 2025

L'Autorité nationale des chemins de fer a indiqué que l'accident s'est produit samedi, lorsque sept wagons d'un train reliant la ville côtière de Marsa Matrouh au Caire ont quitté les rails, provoquant le renversement de deux d'entre eux.

Des équipes de secours ont été déployées pour dégager les débris et rétablir le service sur la ligne.

Les autorités ont ordonné une enquête pour déterminer la cause de l'accident et a promis « une peine maximale » pour les responsables identifiés.

Nos recommandations

Le ministère de la Santé a précisé que 87 des blessés avaient quitté les hôpitaux après avoir reçu des soins médicaux.

Il a également indiqué que les hôpitaux de Matrouh et des provinces voisines avaient été placés en état d'alerte maximale, avec des équipes médicales envoyées pour soutenir les établissements accueillant les blessés.

L'Égypte a investi des milliards de dollars ces dernières années pour moderniser son réseau ferroviaire, l'un des plus anciens du Moyen-Orient.

Plus de contenus
La Cour africaine rejette toutes les requêtes de Gbagbo contre l'Etat de Côte d'Ivoire
La Turquie salue l'accord de paix entre la RDC et le Rwanda
Assimi Goïta : "L'AES sollicite l'accompagnement de la Russie dans la lutte contre le terrorisme"
Israël affirme avoir intercepté un missile tiré depuis le Yémen
Le Libéria organise des funérailles pour le président Samuel Doe, assassiné il y a 35 ans
Guterres : "L’accord RDC-Rwanda, une avancée vers la stabilité à l’Est de la RDC"
Hakan Fidan souligne la nécessité d'un accord permanent entre l'Iran et les États-Unis
Soudan : le chef de l'armée, Al-Burhan, accepte un cessez-le-feu de 7 jours à El-Fasher
La RDC et le Rwanda signent l’accord de paix de Washington
Erdogan: La Turquie est en pourparlers avec les États-Unis pour rejoindre le programme F-35
Cameroun : Issa Tchiroma veut succéder à Paul Biya
Soudan : L'armée affirme avoir pris le contrôle du bastion rebelle dans l'État du Nil Bleu
Erdogan : L'engagement de l'OTAN à consacrer 5% du PIB aux dépenses montre que le bloc "est prêt"
L'enterrement de l'ex-président zambien en Afrique du Sud interrompu en pleine cérémonie
Kenya : les manifestations font un mort et des blessés au milieu d'un black-out médiatique
Visitez TRT Global. Faites-nous part de vos commentaires !
Contact us