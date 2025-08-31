L'Autorité nationale des chemins de fer a indiqué que l'accident s'est produit samedi, lorsque sept wagons d'un train reliant la ville côtière de Marsa Matrouh au Caire ont quitté les rails, provoquant le renversement de deux d'entre eux.

Des équipes de secours ont été déployées pour dégager les débris et rétablir le service sur la ligne.

Les autorités ont ordonné une enquête pour déterminer la cause de l'accident et a promis « une peine maximale » pour les responsables identifiés.