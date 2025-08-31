L'Autorité nationale des chemins de fer a indiqué que l'accident s'est produit samedi, lorsque sept wagons d'un train reliant la ville côtière de Marsa Matrouh au Caire ont quitté les rails, provoquant le renversement de deux d'entre eux.
Des équipes de secours ont été déployées pour dégager les débris et rétablir le service sur la ligne.
Les autorités ont ordonné une enquête pour déterminer la cause de l'accident et a promis « une peine maximale » pour les responsables identifiés.
Le ministère de la Santé a précisé que 87 des blessés avaient quitté les hôpitaux après avoir reçu des soins médicaux.
Il a également indiqué que les hôpitaux de Matrouh et des provinces voisines avaient été placés en état d'alerte maximale, avec des équipes médicales envoyées pour soutenir les établissements accueillant les blessés.
L'Égypte a investi des milliards de dollars ces dernières années pour moderniser son réseau ferroviaire, l'un des plus anciens du Moyen-Orient.