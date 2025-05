Le tribunal militaire de garnison de Butembo, siégeant à Musienene, au Nord-Kivu, dans l'est de la République démocratique du Congo (RDC), a rendu un verdict sévère contre des militaires accusés notamment de fuite devant l'ennemi.

Au total, 55 soldats des Forces armées de la République démocratique du Congo (FARDC) ont été condamnés à mort, vendredi dernier, pour leur implication dans des accusations graves, notamment la fuite devant les rebelles du M23 dans le territoire de Lubero, a confié à Anadolu, Me Jules Muvweko, défenseur judiciaire du ressort de Butembo.

Ces militaires, principalement des sous-officiers, ont été également jugés pour des crimes tels que le vol, viol, pillage et meurtre.

Le procès, mené en flagrance, a duré cinq jours et a impliqué 66 prévenus. Outre les condamnations à mort, un militaire a reçu une peine de cinq ans de prison, deux femmes civiles ont été condamnées à deux ans, un militaire a été acquitté, et six ont vu la procédure de flagrance déclinée, les arrestations datant de novembre 2024.

"Ils étaient 66 prévenus. On a condamné 55 à la peine de mort, 2 femmes civiles à 2 ans, 1 militaire à 5 ans, 1 acquittement et 6 déclinaisons de la procédure de flagrance... ", a confié à Anadolu, Me Jules Muvweko, qui a joué le rôle de conseil pour tous ces prévenus.

Ces condamnations interviennent dans un contexte de tensions accrues dans l’est de la RDC, où les FARDC peinent à contenir les avancées du M23 malgré des efforts militaires soutenus.

Le 14 février dernier, 212 autres militaires des FARDC avaient également été condamnés à la peine capitale pour des crimes graves, dont des meurtres, viols et tentatives de meurtre, commis à Bukavu, dans le Sud-Kivu.