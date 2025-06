Selon le porte-parole de l’Onu en RCA, en réponse aux attaques des groupes armés dans la région, un groupe de soldats bleus a été dépêché pour protéger les citoyens et faciliter l'accès libre à l'aide humanitaire pour aider les déplacés à retourner à leurs domiciles.

''La population de Mboki a chaleureusement salué l'arrivée des forces de la MINUSCA, tandis que les autorités locales ont indiqué que la présence des soldats de la paix permettrait aux habitants de retrouver la quiétude et de vaquer à leurs occupations'', a fait savoir Vladimir Monteiro dans cette note d'information.

Il a déclaré que la présence de la force rapide permettrait également de créer un environnement sécuritaire propice à la médiation entre les communautés en conflit et de démilitariser et de réhabiliter les combattants qui souhaitent contribuer à la réconciliation et à la cohésion sociale de leurs communautés.

Cette région de la Centrafrique fait face à une crise humanitaire causée par des affrontements récurrents entre une milice locale appelée A Zandé Ani Kpi Gbé, les rebelles de l'Unité pour la paix en Centrafrique (UPC) et les forces gouvernementales.

D'après le Bureau des Nations Unies pour la coordination des affaires humanitaires (OCHA), depuis le mois de mai 2023, un nombre indéterminé de civils ont été tués, des maisons brûlées et plus de 7.500 personnes ont fui Mboki et d'autres localités du Haut-Mbomou.

Depuis avril 2014, l’ONU a déjà déployée 13.394 casques bleus en République centrafricaine pour protéger les personnes civiles.