Par Pauline Odhiambo

Un puissant tremblement de terre de magnitude 6,8 a frappé le Maroc le 8 septembre, faisant des milliers de morts et de blessés.

Selon les experts, le tremblement de terre a eu un impact durable sur les survivants, y compris sur des milliers d'enfants qui pourraient être psychologiquement traumatisés.

Selon les données de l'Organisation des Nations Unies pour l'Education, la Science et la Culture (UNESCO), près de 3,000 personnes ont été tuées par le tremblement de terre, et plus de 100,000 enfants ont été touchés.

Pour les aider à surmonter le traumatisme, les soldats marocains apportent un soutien psychologique en faisant participer les enfants à des jeux et à d'autres activités amusantes, notamment la peinture sur visage.

La thérapie par la parole

Les soldats soutiennent également les enfants affectés par la thérapie cognitivo-comportementale (TCC), un type de thérapie par la parole qui peut améliorer la santé mentale des personnes affectées par des événements traumatisants, y compris les jeunes enfants et les adolescents.

Selon les experts, la TCC aide les enfants à recadrer la façon dont ils identifient, interprètent et évaluent leurs réactions émotionnelles et comportementales aux expériences négatives.

Le rire

Les émotions et les comportements des jeunes enfants peuvent être régulés et gérés afin d'améliorer la maîtrise de soi, la régulation des émotions, les capacités d'adaptation et la conscience émotionnelle au cours de cette phase critique du développement.

Les activités procurent de la joie et du rire aux enfants

La thérapie par le jeu

De nombreux thérapeutes pour enfants utilisent des jeux pour établir une relation, ainsi que pour développer des compétences prosociales et d'adaptation.

Les principes de la thérapie par le jeu sont ensuite transposés à des jeux plus matures pour les adolescents ou les adultes confrontés à un traumatisme.

La pleine conscience

Apprendre aux enfants à être attentifs à leurs pensées peut les aider à faire face à des expériences traumatisantes.

Les encourager à exprimer leurs sentiments tout en les incitant à vivre le moment présent permet de tenir la dépression et l'anxiété à distance.

On estime que 175 millions d'enfants dans le monde sont susceptibles d'être affectés par des catastrophes naturelles chaque année.