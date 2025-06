Par Coletta Wanjohi

Sidi Otieno, agriculteur dans la région de Migori, au sud-ouest du Kenya, n'a pas été formé aux interprétations dystopiques d'un monde au bord de l'apocalypse provoquée par le changement climatique.

Il ne connaît pas non plus les nuances d'une terminologie telle que "l'effet El Nino", "l'empreinte carbone" ou "l'expansion thermique".

Ce qu'Otieno et des millions d'autres personnes comme lui vivent et reconnaissent, c'est l'impact inévitable du changement climatique sur leur vie.

"Quand il pleut ces jours-ci, il pleut trop, ce qui endommage les cultures. De plus, lorsque la pluie s'arrête, le soleil est trop fort. Tout est extrême", explique-t-il à TRT Afrika. "Quand je pense au changement climatique, je pense d'abord à des agriculteurs comme nous qui sont frustrés.

Les conditions météorologiques devenant imprévisibles, les agriculteurs ne peuvent plus planifier la saison, ce qui affecte leur productivité et leurs bénéfices.

"Il y a quelques années encore, nous savions que les pluies commençaient au quatrième mois de l'année et nous préparions nos fermes à temps pour les semailles, mais aujourd'hui, la saison des pluies peut être retardée de plusieurs semaines", explique M. Otieno.

"Dans le pire des cas, il peut ne pas pleuvoir du tout au moment où l'on a besoin que le ciel s'ouvre, ce qui affecte les cultures comme le maïs, qui sont longues à planter et à récolter" ajoute M. Otieno.

Faire preuve de pragmatisme

Les discussions sur le changement climatique dominent les plateformes mondiales depuis longtemps, l'Assemblée générale des Nations unies l'ayant même inscrit en tête de son ordre du jour pour 2023.

Le changement climatique a également été au centre des discussions lorsque les dirigeants du continent se sont réunis à Nairobi, au Kenya, du 4 au 6 septembre, à l'occasion du tout premier sommet africain sur le climat.

Le message est clair : l'Afrique cherche des solutions réalistes au défi du changement climatique, qui menace les moyens de subsistance de ses citoyens.

Le problème, c'est que la plupart des discussions se sont jusqu'à présent limitées à des forums de dirigeants et de grandes organisations.

Franklin Okinya Obonyo, un autre agriculteur kenyan qui subit l'impact du changement climatique sur ses moyens de subsistance, se demande si son opinion compte pour quelque chose.

"Pour moi, le changement climatique est lié au fait que nous n'utilisons plus les semences indigènes", explique-t-il. "Cela nous oblige à ne produire qu'une seule fois des récoltes à partir des graines que nous plantons.

Les systèmes autochtones permettent à un agriculteur de replanter des graines plus d'une fois. Par exemple, après avoir récolté du maïs, un agriculteur met de côté une partie des produits récoltés pour les replanter. Les semences artificielles, quant à elles, n'ont qu'un seul rendement.

Au Kenya, une loi sur les semences et les plantes interdit le partage, l'échange ou la vente de semences non certifiées et non enregistrées.

Cela met fin à la tradition des agriculteurs qui partagent les semences d'une récolte pour permettre la continuité des bons rendements au sein de la communauté.

"Nous ne pouvons pas avoir un approvisionnement alimentaire suffisant si nous utilisons ce qu'ils appellent des semences certifiées. Ces semences sont également peu résistantes aux changements climatiques. De plus, ils nous donnent des aliments génétiquement modifiés, ce que nous ne voulons pas", explique M. Obonyo à TRT Afrika.

Au-delà de l'agriculture

Irene Mwikali est affectueusement surnommée "Mama Yao" - terme argotique signifiant "femme dure" en kiswahili - par les membres du groupe qu'elle dirige.

Compte tenu de la tâche exigeante qu'elle s'est donnée, c'est une appellation appropriée pour sensibiliser les femmes de Mathare, un quartier informel de Nairobi, la capitale du Kenya, à la justice climatique.

"Lorsque j'entends parler de changement climatique, je l'associe au contexte des droits de l'homme. Il n'y a pas de justice climatique sans droits de l'homme, surtout pour nous, les femmes", explique Mme Mwikali.

Elle explique à TRT Afrika que ce sont les femmes qui subissent le plus le changement climatique dans ces quartiers informels, même si c'est de manière indirecte.

"Un homme rentre à la maison sans avoir assez de nourriture, ou pas de nourriture du tout, parce que les prix et l'offre de nourriture ont augmenté du fait que les agriculteurs produisent moins à cause du changement climatique. Lorsque la femme demande ou se plaint, elle est battue ou se bat pour trouver une alternative pour ses enfants", explique Mwikali.

"Quand j'entends parler de changement climatique, je pense aussi au fait que nous n'avons plus assez de nourriture. Dans nos régions, les gens doivent se rationner parce que la nourriture est chère" ajoute Mwikali.

La voix des jeunes

Lorsque le Kenya a accueilli le Sommet africain sur le climat, Dereva Mutua et d'autres artistes ont transporté leurs tableaux dans l'espace public. Ils ont mis à disposition des pinceaux et de la peinture pour que les gens puissent écrire leurs messages sur le changement climatique.

"Quand je pense au changement climatique, je pense à l'urbanisation et au fait que nos dirigeants ne semblent pas voir l'impact qu'elle a sur l'environnement", explique-t-il. "Le développement et l'industrialisation qui nous entourent sont peut-être bons pour l'économie, mais ils polluent aussi notre environnement. Les arbres sont coupés pour construire des bâtiments".

Fredrick Odhiambo, un autre artiste, estime que la plupart des discussions sur le changement climatique se concentrent sur le développement que recherchent les différents pays, sans toutefois enseigner aux citoyens comment ne pas endommager l'environnement.

Les solutions des citoyens

Les dirigeants africains réunis au sommet de Nairobi ont proposé différentes solutions pour lutter contre le changement climatique. La 78e session de l'Assemblée générale des Nations unies a débouché sur d'autres résolutions de ce type.

"Lorsque les dirigeants organisent de grandes réunions, ils doivent envisager de faire participer des citoyens ordinaires comme nous à la discussion afin que nous puissions leur dire, en termes pratiques, comment le changement climatique nous affecte", déclare M. Otieno.

"De nombreuses résolutions sont prises sans que nous soyons consultés. Nous ne les entendons pas mentionner clairement comment le soutien que l'Afrique demande aux pays développés se répercutera sur les communautés qui s'efforcent de planter des arbres et de préserver l'environnement".

Mme Mwikali estime que les femmes devraient être au centre du débat.

"Comment nos dirigeants prendront-ils des résolutions pour aider les femmes des quartiers informels touchés par le changement climatique s'ils ne nous appellent pas pour leur dire comment faire" ?

L'artiste Mutua est tout à fait d'accord avec la demande d'une plus grande participation de la population aux discussions qui influencent l'élaboration des politiques de lutte contre le changement climatique.

"Beaucoup de jeunes ne comprennent même pas ce qu'est le changement climatique - ils pensent que c'est une question qui ne concerne que les personnes très instruites", déclare-t-il. "Nos gouvernements doivent accroître la sensibilisation car, à mesure que nous avançons, c'est la bataille de tout le monde qu'il faudra mener.