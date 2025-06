A 38 ans, Eliud Kipchoge devient le marathonien le plus titré à Berlin avec cinq victoires en 2015, 2017, 2018, 2022 et désormais 2023, un de plus que l'Ethiopien Haile Gebrselassie (2006, 2007, 2008, 2009).

Dimanche, il a couru le huitième marathon le plus rapide de l'histoire à un peu plus d'une minute et demie de sa meilleure marque.

Sa performance dimanche sur un marathon complètement plat rassure un peu Kipchoge, double champion olympique en titre, après sa désillusion lors du marathon de Boston (seulement 6e en 2h09:23 à plus de trois minutes du vainqueur).

Kipchoge se trouve à un peu plus de dix mois du marathon des Jeux olympiques de Paris en 2024, où il tentera de décrocher l'or pour la troisième fois après Rio en 2016 et Tokyo en 2021, ce qu'aucun coureur n'est parvenu à réaliser dans l'histoire.

Le parcours à Paris et en région parisienne est toutefois beaucoup plus vallonné que celui de Berlin, et se rapproche plus de celui de Boston qui n'avait pas souri à Kipchoge en avril.

De plus, la concurrence s'est considérablement densifiée avec l'apparition sur la scène internationale de Kelvin Kiptum, qui s'est approché à 16 secondes du record du monde de Kipchoge à Londres en avril, et qui sera au départ du marathon de Chicago dans deux semaines le 8 octobre.