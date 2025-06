Attirant l'attention sur une enquête menée par la société d'études indépendante Ipsos sur les Noirs en France, Patrick Lozes, fondateur et responsable du Conseil représentatif des associations noires a déclaré : "Ce que disent les participants à l'enquête, c'est qu'il y a de la discrimination dans de nombreux domaines de la vie".

"Une écrasante majorité, 91 % des Noirs de France, se disent exposés à la discrimination dans la vie quotidienne. Cela signifie que la discrimination est une préoccupation majeure pour la quasi-totalité des Français noirs".

Les Noirs sont victimes de discrimination lorsqu'ils cherchent un logement ou un emploi, Lozes explique que ''"Lorsque vous appelez pour dire que vous voulez une maison, votre interlocuteur vous dit au téléphone que la maison est disponible, mais lorsqu'il se rend compte que vous êtes noir, il peut vous dire que la maison n'est pas disponible. Vous ne serez pas promu.''

''Lorsque vous postulez pour un emploi, vous envoyez votre CV et, quelques minutes plus tard, on vous informe que le poste est pourvu. Cependant, le poste est toujours ouvert à quelqu'un d'autre qui a postulé pour le même poste quelques minutes après vous", ajoute-t-il.

Le fondateur et responsable du Conseil représentatif des associations noires de France a également souligné que la discrimination se produit également dans les services les plus élémentaires, tels que les transports publics, et a déclaré que certains Français pensent que "les Noirs doivent monter après eux" lorsqu'ils montent dans un bus ou un train.

Préjugés contre les Noirs

Soulignant que les Noirs ne sont pas suffisamment présents à l'Assemblée nationale française, aux postes de haut niveau dans l'armée ou aux postes de direction dans les entreprises. "Il y a des préjugés à l'égard des Noirs : "Il y a des préjugés contre les Noirs. Les gens pensent que les Noirs ne sont pas assez talentueux. C'est un obstacle.'' a fustigé Patrick Lozes.

Rappelant que le député noir Carlos Martens Bilongo du parti "La France Insoumise" a été attaqué avec des mots racistes par le député d'extrême droite Grégoire de Fournas lors d'un discours à l'Assemblée nationale en 2022, M. Lozes a ajouté que "Bilongo a été interrogé par un député d'extrême droite lors d'un discours à l'Assemblée nationale en 2022, mais il n'a pas pu s'exprimer.

'' Bilongo s'est vu demandé par l'un des députés de 'retourner en Afrique'. Est-ce qu'on peut dire ça à un député, à un député français ? S'il était blanc, personne ne pourrait faire cela. C'était absolument choquant, mais c'est exactement ce à quoi les Noirs sont confrontés dans la rue" a-t-il ajouté.

Pour Lozes "Quand vous êtes élu à l'Assemblée nationale, même vos collègues parlementaires peuvent être racistes à votre égard".

De l'avis de Patrick Lozes le gouvernement français '' doit maintenant accepter que tous les Français ne sont pas égaux''. ''En tant que pays, nous avons des valeurs absolument merveilleuses. Je suis français, je suis fier de nos valeurs, mais nos valeurs devraient s'appliquer à tout le monde, quelle que soit la couleur de peau" a-t-il -estimé.