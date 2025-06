Par Charles Mgbolu

Zanzibar est un archipel de l'océan Indien, sur la côte de la Tanzanie. Ses îles sont magnifiques vues d'en haut, avec leurs vagues bleues tourbillonnantes et le sable étincelant de leurs plages.

Mais la vie sur le terrain est loin d'être glamour, car comme de nombreuses communautés disséminées en Afrique de l'Est, Zanzibar a du mal à assurer une sécurité alimentaire suffisante à sa population d'environ 800 000 habitants, qui croît rapidement.

Selon une agence des Nations unies, plus de 10 000 acres de terres agricoles ont été détruites ou gravement affectées par la sécheresse en 2006.

À partir de 2020, la région de l'Afrique de l'Est a connu de graves sécheresses avec des précipitations inférieures à la moyenne qui ont duré jusqu'à la fin de l'année 2022.

Le Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations unies (OCHA) a indiqué que la saison des pluies de mars à mai 2022 reste la plus sèche jamais enregistrée au cours des 70 dernières années.

Une récente analyse des Nations unies sur les problèmes de sécurité alimentaire à Zanzibar a révélé qu'environ 147 000 personnes étaient confrontées à une insécurité alimentaire aiguë en raison de la forte augmentation des prix des denrées alimentaires, des périodes de sécheresse prolongées et des précipitations irrégulières.

La situation exige une action urgente, ce qui laisse les agriculteurs comme Rashid Rashid perplexes. Rashid dirige la seule ferme hydroponique de Zanzibar, une technique de culture de plantes sans terre.

L'hydroponie est une technique qui consiste à faire pousser des plantes en utilisant une solution nutritive à base d'eau plutôt que de la terre.

"Nous cultivons des produits tels que des légumes verts, des légumes, des racines et d'autres légumineuses en utilisant de l'engrais provenant de déchets de poisson qui ont été filtrés et introduits dans nos systèmes hydroponiques", a-t-il déclaré à TRT Afrika.

"Avec la culture hydroponique, nous recyclons l'eau à l'infini. Nous installons des pompes à eau dans le système, ce qui permet de recycler l'eau. L'eau va dans la ferme et revient dans le réservoir de réserve par gravité", a -t-il ajouté.

Cette technologie arrive à un moment crucial pour l'île, qui est non seulement confrontée aux intempéries, mais aussi à l'épuisement des ressources foncières. Malheureusement, les grandes étendues de terres arables que nous possédons sont celles que les gens utilisent pour la construction et d'autres projets, ce qui a vraiment réduit les terres agricoles disponibles pour les agriculteurs de Zanzibar. Cela a vraiment réduit les terres agricoles disponibles pour les agriculteurs de Zanzibar.

"Nous avons dû nous rendre dans des zones où les gens préféraient ne pas aller pour cultiver, et nous avons converti ces zones en zones agricoles", a déclaré M. Rashid. C'était une bonne idée pour un agriculteur hydroponique comme Rashid, qui a besoin de très peu d'espace pour exploiter un système qui produit des rendements importants.

"Je cultive actuellement environ 3 000 têtes de laitue par mois sur une surface de 200 mètres carrés. Si je ne faisais pas de culture hydroponique, il me faudrait environ 2 000 mètres carrés de terrain, soit plus de 10 fois ce que j'utilise actuellement, pour obtenir le même rendement de récolte", explique-t-il.

Une rencontre fortuite

''Tout a commencé en 2008, lorsque j'ai travaillé dans un hôtel en tant que comptable et que j'ai constaté les lacunes en matière d'approvisionnement en fruits et légumes frais, en particulier pour les hôteliers. Mais l'idée n'a pris forme qu'après mon master à l'université de Dundee, en Écosse, où j'ai étudié la gestion du pétrole et du gaz", a -t-il affirmé.

"C'est là que j'ai assisté à des cours gratuits qui m'ont donné un aperçu de la culture hydroponique, et j'ai tout de suite su que c'était la réponse à un défi crucial auquel mon pays est confronté", a expliqué M. Rashid.

M. Rashid se dit très honoré que sa ferme attire l'attention du public, mais il s'inquiète du fait que de nombreuses personnes n'ont pas encore une vue d'ensemble des avantages d'un investissement à grande échelle dans l'agriculture hydroponique.

Il est décevant de constater que les personnes qui devraient être en mesure de voir les grands changements susceptibles d'améliorer l'agriculture à Zanzibar ne voient toujours pas le tableau d'ensemble et l'énorme potentiel de l'agriculture hydroponique. Néanmoins, M. Rashid travaille dur pour diffuser le message de la culture hydroponique sur les îles.

"C'est peut-être notre réponse la plus forte et la plus intelligente au défi du changement climatique et à d'autres facteurs auxquels nos îles sont constamment confrontées et qui menacent les sources d'alimentation de tant de personnes", déclare-t-il.

M. Rashid travaille actuellement avec des agences d'aide internationale telles que l'USAID pour former les jeunes Zanzibaris au potentiel de cette technologie agricole intelligente.

"J'ai formé environ 70 jeunes, âgés de 15 à 35 ans, à l'agriculture intelligente, non seulement pour mon système d'agriculture intelligente, mais aussi pour de nombreux autres systèmes". En 2022, Rashid s'est vu décerner le prix "Feed the Future Tanzania" par l'USAID pour son impact sur la promotion des technologies intelligentes dans l'agriculture de base.

"Je ne considère pas mon travail comme accompli pour l'instant, car il reste encore beaucoup à faire. L'Afrique doit continuer à trouver de nouveaux moyens de relever les défis de la sécurité alimentaire sur le continent, et l'hydroponie devrait être la voie à suivre", conclut-il.