Au moins une douzaine de soldats nigériens ont été tués à la suite d'une attaque menée par des centaines d'insurgés armés circulant à moto dans le sud-ouest du pays jeudi matin, a déclaré le ministère nigérien de la défense dans un communiqué.

Sept soldats ont été tués au combat et cinq autres sont morts dans un accident alors qu'ils se rendaient en voiture pour renforcer l'unité qui avait été attaquée, selon le communiqué.

L'attaque a eu lieu à environ 190 km de la capitale Niamey, à Kandadji, près de la zone des trois frontières entre le Mali, le Burkina Faso et le Niger, qui a été le foyer du terrorisme dans la région du Sahel au cours des dernières années.

Plus tôt dans la journée de jeudi, trois sources, dont un officier supérieur, qui ont requis l'anonymat car elles ne sont pas autorisées à parler aux médias, ont déclaré à Reuters qu'au moins dix soldats avaient été tués.

Ni les sources ni le ministère de la défense ne précisent quel groupe est responsable. Des filiales locales d'Al-Qaïda et de l'État islamique sont actives dans la région et mènent des attaques fréquentes contre des soldats et des civils.

Le communiqué du ministère de la défense indique qu'une centaine d'insurgés ont été tués et que leurs motos et leurs armes ont été détruites. Il n'a pas donné d'autres détails.

Deux sources de sécurité ont déclaré que l'armée a répondu à l'attaque avec des troupes au sol et des hélicoptères, dont l'un a été touché mais a pu retourner à sa base.

Le Niger est dirigé par un régime militaire qui a pris le pouvoir par un coup d'État en juillet, en partie en raison du mécontentement suscité par la dégradation de la situation sécuritaire. Le Mali et le Burkina Faso voisins ont chacun connu deux coups d'État au cours des trois dernières années.