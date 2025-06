Le groupe hôtelier égyptien Albatros possède déjà plusieurs hôtels au Maroc qui accueillent chaque année des touristes venant des quatre coins du monde, avec une potentialité d'environ 1.400 chambres.

Il prévoit d'augmenter le nombre de chambres disponibles grâce à cet investissement, atteignant un total impressionnant de 2.000 chambres. Au-delà de cet objectif, Albatros vise à stimuler le tourisme national, ce qui est une occasion idéale pour créer de nouvelles offres d'emploi et stimuler l'économie.

Le Maroc dispose d'une main-d'œuvre qualifiée, expérimentée et formée qui est prête à s'adapter au marché. Il existe de nombreuses opportunités pour les jeunes Marocains, allant de la gestion hôtelière à la restauration, en passant par les services de chambre et les loisirs.

Interviewé par une chaîne de télévision égyptienne, Kamal Abou Ali, président d’Albatros, a souligné que le choix est tombé sur la ville d’Agadir, la destination favorite de nombreux touristes marocaines et étrangers, en se basant sur les statistiques touristiques du Royaume au cours du premier semestre de cette année.

Une figure majeure de l’industrie hôtelière, Albatros gère et possède plus de 25 hôtels en Égypte, totalisant plus de 14.000 chambres, réparties dans des destinations de renom telles que Hurghada, Charm el-Cheikh et Marsa Alam.

Cependant, cette décision stratégique d'investir au Maroc démontre la grande confiance du groupe envers l'économie nationale et son potentiel touristique.

Après le coup dur du séisme d’Al Haouz qui a frappé le Maroc la nuit du 08 septembre 2023, un tel investissement va aider à faire renaître ce secteur battu en plein fouet par les retombées des deux crises successives : Covid-19 et le tremblement de terre.

Il importe de rappeler qu’au cours de la première moitié de cette année, les recettes touristiques au Maroc ont connu une croissance spectaculaire, augmentant de près de 69 % pour atteindre un chiffre impressionnant de 4,8 milliards de dollars.

Dans la même perspective, le nombre de touristes a augmenté de manière exponentielle, enregistrant une hausse de 91 % pour atteindre 6,5 millions de visiteurs.

Le tourisme marocain représente 7 % du PIB, est considéré comme une source importante de réserves de devises étrangères.