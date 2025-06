Le président tunisien Kais Saied a rejeté lundi l'aide financière annoncée par l'Union européenne en septembre, déclarant que le montant était faible et allait à l'encontre d'un accord signé il y a trois mois.

La décision de M. Saied pourrait remettre en cause le "partenariat stratégique" conclu en juillet, qui comprend des mesures de lutte contre les trafiquants d'êtres humains et de renforcement des frontières, et qui a été mis en place à l'occasion d'une forte augmentation du nombre de bateaux en partance pour l'Europe depuis la Tunisie.

Le mois dernier, la Commission européenne a déclaré qu'elle débourserait 127 millions d'euros (133 millions de dollars) d'aide à la Tunisie dans le cadre de l'accord visant à lutter contre l'immigration illégale de l'Afrique vers l'Europe.

"La Tunisie rejette ce que l'UE a annoncé, non pas en raison du faible montant, mais parce que la proposition est en contradiction avec le protocole d'accord signé en juillet", a déclaré M. Saied.

L'accord de juillet comprenait une promesse d'aide d'un milliard d'euros à la Tunisie afin d'aider son économie en difficulté, d'assainir les finances de l'État et de faire face à la crise migratoire.

Le montant plus faible annoncé par l'Europe il y a dix jours a toutefois frustré les autorités tunisiennes qui luttent pour améliorer les finances publiques et a fait craindre aux agences de notation que le gouvernement ne fasse défaut sur ses dettes extérieures dans les mois à venir.

Le différend entre les deux parties a coïncidé avec l'arrivée d'un nombre record de migrants de Tunisie et d'Afrique du Nord sur l'île italienne de Lampedusa.

La semaine dernière, la Tunisie a reporté la visite d'une délégation de la Commission européenne pour discuter des détails de l'accord sur la migration.

Le mois dernier, elle a également refusé l'entrée de cinq membres de la commission des affaires étrangères du Parlement européen pour des réunions sur la situation politique en Tunisie, déclarant qu'elle ne permettrait pas d'ingérence dans ses affaires.