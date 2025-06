L'Organisation mondiale de la santé (OMS) a recommandé lundi l'utilisation d'un deuxième vaccin contre le paludisme afin d'enrayer la maladie mortelle transmise à l'homme par certains moustiques.

"Il y a presque exactement deux ans, l'OMS a recommandé l'utilisation à grande échelle du premier vaccin antipaludique au monde, le RTS-S", a déclaré Tedros Adhanom Ghebreyesus, chef de l'OMS, lors d'une réunion d'information à Genève.

"Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'annoncer que l'OMS recommande un deuxième vaccin appelé R21/Matrix-M pour prévenir le paludisme chez les enfants exposés au risque de la maladie".

Le R21/Matrix-M, développé par l'Université britannique d'Oxford, sera disponible d'ici la mi-2024, a précisé M. Tedros, ajoutant que les doses coûteraient entre 2 et 4 dollars.

"L'OMS examine actuellement le vaccin en vue de sa préqualification, qui est le sceau d'approbation de l'OMS, et qui permettra à GAVI (une alliance mondiale pour les vaccins) et à l'UNICEF d'acheter le vaccin aux fabricants", a déclaré M. Tedros.

20 millions de doses

Le R21/Matrix-M est fabriqué en masse par le Serum Institute of India et utilise l'adjuvant Matrix M de Novavax.

Adar Poonawalla, PDG de Serum Institute of India, a déclaré que l'entreprise avait déjà produit plus de 20 millions de doses en prévision de la recommandation de l'OMS.

"Nous augmenterons la production en fonction de la demande", a-t-il déclaré lors d'une interview. "Nous espérons que d'ici à la fin de l'année 2024, il n'y aura pas d'inadéquation entre l'offre et la demande, notre offre entrant dans le système".

Le vaccin sera en concurrence avec le vaccin RTS,S de GSK Plc, recommandé par l'agence des Nations unies en 2021 et vendu sous la marque Mosquirix.

L'OMS a déclaré que les deux vaccins avaient fait preuve d'une efficacité similaire lors d'essais distincts, mais qu'en l'absence d'essais comparatifs, il n'existait aucune preuve permettant de déterminer si l'un d'entre eux était plus efficace que l'autre.

L'agence a laissé aux pays le soin de décider du produit à utiliser en fonction de divers facteurs, dont l'accessibilité financière et l'approvisionnement.

"GSK a toujours reconnu la nécessité d'un deuxième vaccin contre le paludisme, mais il est de plus en plus évident que RTS,S, le tout premier vaccin contre le paludisme et le tout premier vaccin contre un parasite humain, constitue une référence solide", a déclaré GSK dans un communiqué.

La société a ajouté que plus de 1,7 million d'enfants au Ghana, au Kenya et au Malawi avaient reçu au moins une dose du vaccin et que celui-ci serait déployé dans neuf autres pays où le paludisme est endémique à partir du début de l'année prochaine.

Le paludisme tue plus de 600 000 personnes chaque année dans le monde, dont la plupart sont des enfants en Afrique.