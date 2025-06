Les Forces armées maliennes (FAMa) ont été attaquées jeudi dans leur progression vers Kidal à environ 10 km au sud de Anéfis, une localité située à 60 km de Kidal, a indiqué le Colonel Souleymane Dembelé, directeur de l'Information et des Relations Publiques des Armées (Dirpa). Ce dernier a fait état d'un "lourd bilan" du côté des assaillants.

"Ce jeudi 05 octobre, les FAMa, dans leur progression, ont fait face à un rideau défensif des terroristes avec des tranchées à 10 km environs au sud de Anéfis, localité située à 60 km de Kidal", lit-on dans le communiqué de l'armée.

Le document souligne que "le rideau défensif a été brisé au cours des opérations aéroterrestres avec la destruction de plusieurs pick-ups et un bilan humain très important côté terroriste".

Pour sa part, la cellule d'information et de communication des affaires militaires de la Coordination des mouvements de l'Azawad (CMA) a annoncé plutôt avoir mis en échec la tentative d'avancée d'un convoi de l'armée malienne et des milices Wagner en leur infligeant des pertes humaines et matérielles.

La même source précise avoir abattu ce jeudi matin un avion militaire à Tabankorte à 65 kilomètres du Cercle d'Almoustarat, Région de Gao.

De son côté, le chef d'état-major des Armées rassure "les populations que les Forces Armées Maliennes, fidèles à leur mission régalienne, mèneront à bien ce noble devoir de reprise de toutes les emprises initialement aux mains des Forces onusiennes".

Et d'ajouter : "Conscientes de cette lourde et exaltante tâche, les FAMa ne ménageront aucun effort pour le rétablissement de la sécurité et de la paix tant recherchées par le peuple malien".

A noter qu'un important convoi de l’armée malienne s’est mis en mouvement, depuis lundi 2 octobre à Gao, en direction de la région stratégique de Kidal un bastion des ex-rebelles de la Coordination des Mouvements de l'Azawad.

Pour rappel, depuis le début de septembre 2023, les ex-rebelles regroupés au sein du Cadre stratégique permanent pour la paix, la sécurité et le développement (CSP-PSD) et quelques groupes armés ont engagé des combats contre l'armée malienne.

Depuis 2012, le Mali est confronté à une crise sécuritaire alimentée de revendications séparatistes et d'attaques terroristes, notamment dans le nord et le centre du pays.