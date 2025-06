Par Rachida Houssou

La première foire du mois du ''consommons local'' a ouvert ses portes au palais des congrès situé au quartier Cadjehoun de Cotonou, la première semaine en cours.

Une diversité de produits made in Bénin sont exposés sur les nombreux stands mis à disposition sur des sites choisis par le gouvernement béninois.

On y trouve un peu de tout même si la part belle a été faite à l’agroalimentaire.

Lire aussi

Cybercriminalité au Bénin : 600 personnes arrêtées, 89 millions Francs CFA saisis en 6 mois

Des cookies et des biscuits sans gluten à base de fonio fait au Bénin sous différentes saveurs en passant par des noix de cajou, du piment ou encore chocolat. Les visiteurs ont l'embarras du choix.

Toujours dans le registre des produits alimentaires manufacturés au bénin ; des purées de tomates et de piments assaisonnées se sont fait place sur les stands.

À leurs côtés, des bouillons de cubes aux ingrédients locaux, de la farine de souchets et de céréales et féculents cultivés au Bénin pour remplacer la farine de blé, des boissons locales pour étancher la soif des populations.

Lire aussi

Le Vodou résiste encore aux religions révélées

Les visiteurs des stands ont aussi la latitude d’explorer l’univers du textile béninois. Le pagne tissé et le tissu indigo sublimés par des stylistes béninois exposés sur des mannequins dans les allées de la foire.

La majorité des produits se présente dans un packaging assez moderne. Les exposants ont aussi aux chiens et chats connus pour être les meilleurs amis des hommes.Des croquettes pour chiens et chats y sont aussi disponibles.

Des accessoires tels que des sacs, des pochettes, des chaussures et des chapeaux confectionnés en tissus locaux sont aussi au rendez-vous.

Dans le domaine des matériaux de construction, des entreprises béninoises proposent eux des tuiles, du fer fabriqué au Bénin.

Certains visiteurs n'ont pas hésité à donner leur avis sur les premiers jours des expositions.'' J’ai été vraiment impressionnée par le vin à base des feuilles d’hibiscus '', confie une jeune dame, les bras chargés de quelques petits paquets vraisemblablement achetés sur les lieux.

'' Moi, je suis venue pour la mode. J’ai appris qu’il y a de beaux modèles '', nous explique une autre cliente rencontrée à l’entrée de la foire.

Cette 4ᵉ édition du consommons local est axée sur le thème "Se loger", "Se nourrir" et "Se vêtir". Des ressortissants des pays de l’UEMOA sont aussi présents à cette foire.

Après Cotonou, 06 autres foires seront organisées à l’intérieur du pays. D’après le directeur de cabinet de la ministre du Commerce, cette campagne pour qui vise à inciter les Béninois à consommer le made in Bénin, initié depuis 04 ans, a quelques effets positifs sur les habitudes.

'' On a remarqué que certaines entreprises exportent des produits qu’ils n’exportaient pas comme des jus de fruits. On a des béninois qui consomment des produits fabriqués au Bénin auxquels ils ne s’intéressaient pas et qui trouvent que c’est des substituts à des produits importés qu’ils consommaient, des produits locaux d’aussi bonne qualité, voire de meilleure qualité '', indique Ebo Sacramento.