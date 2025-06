Par Burak Elmali

Analyser les hostilités en cours peut s’avérer difficile dans le brouillard de la guerre et les émotions intenses de toutes les parties. Il est généralement difficile de donner un sens aux motivations des acteurs et aux relations de cause à effet lorsque le feu de l’action persiste.

Cependant, tant de choses se sont passées au fil des décennies qu’il est relativement plus facile de voir ce qui se passe en ce qui concerne la question palestinienne de longue date et ses implications pour les acteurs régionaux complexes du Web.

Les réponses d’aujourd’hui sont profondément enracinées dans le passé, et sans comprendre le passé, nous ne parviendrons certainement pas à analyser les événements de demain.

Le matin du 7 octobre, sous la bannière de l'opération « Inondation d'Al-Aqsa », la Brigade Qassam du Hamas a lancé une infiltration audacieuse depuis l'enclave palestinienne sous blocus de Gaza vers le sud d'Israël par voie terrestre, aérienne et maritime.

Un barrage de milliers de missiles accompagnait leur démarche audacieuse. Cette escalade a conduit à un nombre de morts tragiquement élevé des deux côtés, le Hamas capturant des prisonniers israéliens, y compris du personnel militaire, comme monnaie d'échange pour de futures négociations.

Le traumatisme psychologique infligé à des milliers de citoyens israéliens est indéniable. Une chose est claire : les appareils de renseignement et de sécurité israéliens ont subi un coup dur pour leur réputation.

Cela nous oblige à nous poser une question cruciale : qu’est-ce qui est à l’origine du processus qui nous a amené à ce point ?

Jusqu’à ce que nous trouvions des réponses, chaque analyse restera entachée de préjugés, comme la plupart des récits occidentaux, qui blanchissent les crimes israéliens et ignorent le sort des Palestiniens qui vivent dans la bande de Gaza assiégée, une prison à ciel ouvert.

La cause sous-jacente de la crise apparemment insurmontable d'aujourd'hui remonte à l'attitude persistante d'Israël, à savoir sa campagne coloniale frénétique, malgré toutes les condamnations et résolutions des Nations Unies.

La mentalité coloniale s’est traduite par un appareil d’oppression systématique, visant à entraver l’intégration de la Palestine dans le système mondial par le biais d’une solution à deux États basée sur les frontières de 1967.

L’État israélien et les colons ont pris pour cible des civils, chassé les Palestiniens de leurs foyers, entravé l’aide internationale, violé de nombreux droits et libertés individuels et limité le territoire palestinien à quelques centaines de kilomètres carrés sans accès au monde extérieur.

Il est naïf de s’attendre à ce que la résilience de la population palestinienne puisse supporter éternellement une telle pression.

Comprendre cette vérité ne légitime pas les attaques contre des civils de quelque côté que ce soit, ni ne présente l’enchaînement des événements comme des événements soudains. Diagnostiquer le mécontentement sociétal accumulé est une condition préalable pour comprendre la réalité d’aujourd’hui.

Au cours des derniers jours, des acteurs internes et externes, des troubles politiques internes en Israël, une influence iranienne accrue dans la région, des allégations de soutien stratégique et de fourniture d'équipements au Hamas, et l'implication potentielle du Hezbollah à travers le Liban et la Syrie au cas où l'Iran percevrait un impact important. menace – tous ces aspects sont largement évoqués dans les médias.

Cependant, une chose reste claire : la réponse à la question de savoir comment nous en sommes arrivés là ne peut être trouvée sans citer l’histoire.

Sans parvenir à l’indépendance politique de la Palestine, associée à une intégration dans le reste du monde par le biais d’élections libres et équitables, d’institutionnalisation et de développement économique, tous ces acteurs internes et externes continueront de poursuivre leurs concepts de solutions de manière distincte.

Essentiellement, la ligne de fracture active qui couve sous la région est le point culminant de tous les obstacles sur le chemin de la création d’un État palestinien, ce qui en fait la cause fondamentale des récents changements sismiques.

Pour mettre le processus de paix sur les rails, il est essentiel de renforcer les mécanismes qui représentent la volonté du peuple palestinien et d’assurer son inclusion.

Après tout, ils sont les victimes persistantes de ces injustices, et leurs voix doivent être entendues. Ainsi, le langage de la diplomatie primera, même si de nombreux experts aggravent la situation en déshumanisant leurs adversaires.

En bref, la diplomatie est la voie à suivre, que ce soit aujourd’hui ou demain, et des médiateurs efficaces seront nécessaires lorsque les hostilités cesseront.

L'indication initiale de la Commission européenne selon laquelle elle suspendrait l'aide humanitaire à Gaza ne s'est pas concrétisée.

Même proposer une telle mesure ne fait que prouver que ces acteurs ont de sérieux préjugés et manquent d’une position équilibrée. Ils n’ont donc pas besoin d’être à la table.

Depuis le début, la position de Türkiye a été axée sur les solutions. L'accent mis par le président Recep Tayyip Erdogan sur une solution à deux États et ses appels à la retenue et à la sensibilité dès le premier jour, son engagement continu avec les parties et sa prise en compte des scénarios de paix régionaux dans les plans à long terme sont des approches remarquables.

De même, le Qatar a cette sensibilité et a proposé des initiatives diplomatiques comme le montre son engagement dans les négociations entre le Hamas et Tel Aviv pour un échange de prisonniers.

D’autres pays du Golfe accorderont également plus d’attention à la question palestinienne, contrairement à leur approche dédaigneuse initiale et à leurs paroles en faveur de la cause. Certains d’entre eux, comme l’Arabie Saoudite, pourraient même jouer un rôle de médiateur.

Rompre le cycle de la violence et établir une paix juste et durable est le seul moyen de garantir les intérêts de tous, de réduire les tensions régionales et de faciliter une plus grande prospérité économique pour tous.

Ainsi, parler le langage de la diplomatie et faciliter les pourparlers entre les protagonistes est la meilleure voie à suivre.

L'auteur, Burak Elmali, est chercheur au TRT World Research Center à Istanbul. Il est titulaire d'une maîtrise en relations internationales de l'Université de Boğaziçi. Ses domaines de recherche incluent la politique étrangère turque et la politique des grandes puissances, en se concentrant sur les relations entre les États-Unis et la Chine et leurs manifestations dans le le Golfe.

