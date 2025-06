L’aviation militaire israélienne continue pour le sixième jour consécutif de pilonner la bande de Gaza où des dizaines de bâtiments résidentiels et de tours ont été détruits ce jeudi, faisant de nombreux morts et blessés.

Selon le correspondant de l'agence de presse Anadolu, les avions de chasse israéliens ont détruit des dizaines de bâtiments résidentiels et de tours, dans le district d'Al-Karama (nord), les camps de réfugiés d’Al-Shati (ouest), d'Al Bureij (centre), et dans les villes de Rafah et Khan Younis (sud) et Deir al-Balah (centre), au sixième jour de la guerre contre Gaza.

Une source médicale de l'hôpital al-Shifa, à l’ouest de la ville de Gaza, a déclaré au correspondant d’Anadolu que '' les raids israéliens ont fait des dizaines de morts et de blessés parmi les civils ''.

Le même correspondant a ajouté que '' la majorité des morts et des blessés sont des femmes et des enfants ''. ''L’occupation israélienne perpètre des massacres en bombardant les maisons habitées par des civils '', a-t-il affirmé.

Depuis samedi, les avions de combat israéliens mènent des raids intensifs sur plusieurs districts de la bande de Gaza, entraînant de lourdes pertes en vies humaines, pour la plupart des civils et le déplacement de centaines de milliers d'habitants, ainsi que la destruction massive de biens civils.

