Le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) a déclaré, jeudi, que le nombre de personnes manquant de denrées de première nécessité dans la Bande de Gaza assiégée a dépassé les deux millions.

"Ce soir à Gaza, des centaines de milliers de personnes n'ont nulle part où dormir", a écrit le CICR sur X, ajoutant : "Plus de 2 millions de personnes manquent de denrées de première nécessité, d'eau et d'électricité".

"Les civils doivent être épargnés par les hostilités", a ajouté le CICR, notant que les ambulances sont empêchées de parvenir jusqu'aux victimes blessées.

Lire aussi :

Gaza: "60% des blessés sont des enfants et des femmes"

Au sixième jour de la guerre, Israël détruit des dizaines de bâtiments résidentiels à Gaza

Les forces israéliennes ont lancé une violente offensive militaire contre la Bande de Gaza, en réponse à celle menée par le mouvement de résistance palestinien Hamas en territoire israélien.

Le conflit en cours a commencé lorsque le Hamas a lancé l'opération Déluge d'Al-Aqsa contre Israël, samedi dernier, une attaque surprise sur plusieurs fronts comprenant un barrage de roquettes et des infiltrations en territoire israélien par voie terrestre, maritime et aérienne.

Le Hamas a déclaré qu'il s'agissait de représailles à la prise d'assaut de la mosquée Al-Aqsa à Jérusalem-Est occupée et aux violences répétées des colons israéliens à l'encontre des Palestiniens.

L'armée israélienne a alors lancé l'opération "Épées de fer" contre des cibles du Hamas dans la Bande de Gaza.

L'utilisation du phosphore blanc

Selon Human Rights Watch, Israël, a recours dans son offensive sur la bande de Gaza et au Liban au phosphore blanc;une substance qui exposerait les civils à des risques de blessures graves et à long terme.

Human Rights Watch dit avoir vérifié des vidéos prises au Liban et à Gaza les 10 et 11 octobre 2023, respectivement, montrant de multiples rafales de phosphore blanc tirées par l'artillerie au-dessus du port de la ville de Gaza et de deux zones rurales le long de la frontière israélo-libanaise, et a interrogé deux personnes qui ont décrit une attaque à Gaza.

Le phosphore blanc, qui peut être utilisé soit pour marquer, signaler et obscurcir, soit comme arme pour déclencher des incendies qui brûlent les personnes et les objets, a un effet incendiaire important qui peut brûler gravement les personnes et mettre le feu aux structures, aux champs et à d'autres objets civils situés à proximité.

Israël a également à couper l'approvisionnement de Gaza en eau et en électricité, ce qui a encore aggravé les conditions de vie dans cette enclave palestinienne, qui subit un blocus depuis 2007.

Le bilan des victimes palestiniennes tuées par les attaques israéliennes contre la Bande de Gaza assiégée fait état de 1 537 morts, a annoncé, jeudi, le ministère de la Santé de Gaza.Le bilan israélien fait quant à lui état de 1 300 morts.

➤Suivez-nous sur TRT Afrika Français via notre chaîne WhatsApp