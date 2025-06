Par Dr. Sami A Al-Arian

L'histoire marquera le 7 octobre 2023 comme un moment décisif dans la lutte des Palestiniens pour la justice, l'indépendance, l'autodétermination et la libération.

Depuis les accords d'Oslo de 1993, les gouvernements israéliens successifs ont tenté de contourner les questions fondamentales qui empêchent la création d'un État palestinien indépendant.

Simultanément, les dirigeants israéliens ont consolidé le projet sioniste en établissant un système de contrôle militaire dans les territoires occupés et en imposant un siège complet à Gaza, refusant aux Palestiniens les droits politiques et fondamentaux.

Les stratégies israéliennes comprennent l'établissement de colonies (établissements) exclusivement juifs, l'utilisation de centaines de points de contrôle militaires, le mur de séparation autour de la majorité des communautés palestiniennes, la judaïsation continue de Jérusalem et le déni des droits religieux des musulmans et des chrétiens, ainsi que l'utilisation d'assassinats et de détentions comme outil pour réduire au silence les Palestiniens qui osent contester l'occupation illégale.

Depuis que le nouveau gouvernement israélien d'extrême droite, dirigé par le Premier ministre Benjamin Netanyahu et ses partenaires fascistes, est arrivé au pouvoir l'année dernière, les attaques contre les Palestiniens se sont multipliées.

Par exemple, en 2023 - avant que la récente série d'hostilités n'éclate - plus de 250 Palestiniens ont été tués en Cisjordanie, dont plus de 40 enfants. En outre, les intrusions quotidiennes de soldats armés et de colons dans l'enceinte de la mosquée Al-Aqsa sont devenues routinières et provocatrices, les Israéliens tentant de compromettre son statut de sanctuaire musulman sacré et de le revendiquer en tant que lieu saint juif.

Alors que la perspective d'un règlement politique sur la Palestine s'est affaiblie au cours des deux dernières décennies, l'actuel gouvernement israélien tente de prédéterminer la fin du conflit en imposant de nouveaux faits sur le terrain.

En construisant davantage de colonies, en confisquant des terres palestiniennes, en transformant l'autorité palestinienne en un outil de protection des forces d'occupation et des colons et en affaiblissant la résistance, non seulement les conditions de vie des Palestiniens se sont gravement détériorées en Cisjordanie, mais la probabilité d'une future autonomie ou d'une liberté palestinienne est devenue un rêve lointain.

Le mouvement de résistance dirigé par le Hamas et le djihad islamique, à Gaza, avait mis en garde Israël contre la tentation de s'engager dans cette voie, notamment en ce qui concerne les événements tragiques qui se sont produits à Jérusalem au cours des dernières semaines.

Dans ce contexte et après de nombreux avertissements tout au long de l'année, les Brigades Al-Qassam, l'aile militaire du Hamas, ont lancé l'opération "Déluge d'Al-Aqsa".

Cette attaque sans précédent contre de nombreuses cibles à l'intérieur d'Israël comprenait des bases militaires, des colonies et des villes frontalières, ainsi que des cibles stratégiques, dont son principal aéroport international, et des cyber-attaques coordonnées.

Les principaux objectifs de cette opération, constituant une réponse directe aux provocations israéliennes qui se déroulent depuis de nombreux mois.

Il s'agit notamment de :

(a) mettre un terme aux invasions et à la violation de la mosquée d'Al-Aqsa et du Noble Sanctuaire ;

(b) mettre fin à l'assaut des camps et des villes de Cisjordanie tels que Jénine, Naplouse, Tulkarem, Huwara et Al-Khalil, où des centaines de Palestiniens ont été assassinés et enlevés;

(c) appréhender le plus grand nombre possible de prisonniers de guerre israéliens afin de forcer un échange de prisonniers après qu'Israël a rejeté toutes les tentatives de libération des 5 500 Palestiniens qui souffrent dans des prisons aux conditions pénibles et inhumaines ;

(d) lever le siège et le blocus paralysants de Gaza qui étouffent plus de deux millions de personnes depuis 16 ans ; et peut-être l'objectif le plus important,

(e) démontrer au monde entier la détermination et la fermeté de la lutte palestinienne pour la liberté, l'indépendance et la libération, en dépit de toutes les tentatives pour l'étouffer.

L'attaque audacieuse et surprenante menée ces derniers jours par le Hamas et d'autres mouvements de résistance a profondément secoué l'État israélien. Depuis la création de l'État en 1948, Israël n'a jamais été confronté à un défi d'une telle ampleur.

L'armée et les services de sécurité israéliens ont été choqués de voir quelques centaines d'hommes déterminés et bien entraînés réaliser un tel exploit en si peu de temps, ce qui a fortement ébranlé leur confiance en eux et leur fausse fierté, ainsi que leur position de précaution à l'égard des groupes de résistance.

L'échec des services de renseignement et de l'armée israélienne a été si radical que de nombreux experts le considèrent comme l'une des plus graves défaillances dans les conflits militaires, plus grave encore que l'échec des services de renseignement et de l'armée contre l'Égypte et la Syrie en 1973. Alors que dans ce conflit, Israël était confronté à deux grandes armées arabes comptant des centaines de milliers de soldats, ce conflit ne comptait que quelques centaines d'hommes.

Pendant ce temps, les pays occidentaux, menés par les États-Unis, ont déclaré leur soutien total au gouvernement israélien et ont dévoilé leur politique de "double jeu" en ce qui concerne la Palestine et la lutte des Palestiniens.

Le président américain Joe Biden et le reste de son administration se sont engagés dans une véritable campagne de désinformation en adoptant le récit trompeur d'Israël, tout en ignorant totalement le contexte du conflit afin de renforcer la confiance des Israéliens.

L'administration américaine a promis de soutenir les politiques génocidaires du gouvernement israélien en accordant des milliards de dollars d'aide militaire et en fournissant de nouvelles armes dans le but de se venger et de vaincre la résistance palestinienne.

Un objectif essentiel de ce soutien extraordinaire des États-Unis et de leurs alliés est de réduire au minimum le succès du système de résistance qui a humilié leur principal allié dans la région.

S'appuyant sur les accords d'Abraham de 2020, les États-Unis tentent depuis des mois de négocier un accord de normalisation entre l'État israélien et l'Arabie saoudite qui ignorerait totalement la question palestinienne.

Cet accord est aujourd'hui menacé, car la destruction totale déclenchée actuellement à Gaza est si dévastatrice qu'il serait très difficile de conclure un accord de normalisation avec Israël avant les élections américaines de 2024.

Pendant ce temps, le gouvernement israélien menace d'anéantir et de désarmer les mouvements de résistance et de libérer par la force des dizaines de prisonniers israéliens, voire de réoccuper Gaza et d'en déloger le Hamas. Il a également appelé à la mobilisation de près de 360 000 soldats réservistes. Mais une telle démarche est pleine de dangers : non seulement la perte de milliers de soldats sur un terrain dangereux, mais aussi la possibilité d'une guerre élargie qui pourrait impliquer le Hezbollah au Liban, voire l'Iran et d'autres forces régionales au Yémen et en Irak.

Selon des fonctionnaires américains, c'est la principale raison pour laquelle les États-Unis ont envoyé leurs porte-avions, leurs navires de guerre et d'autres moyens militaires dans la région. Les autorités américaines ont également averti tous les acteurs régionaux de ne pas venir en aide aux Palestiniens afin de laisser à Israël les mains libres pour mener à bien ses plans vicieux.

Alors qu'Israël et ses alliés occidentaux tentent d'éliminer la résistance palestinienne et d'effacer ses remarquables réalisations dans la résistance à l'occupant, des acteurs régionaux tels que la Turquie, l'Iran, le Qatar et l'Égypte tentent d'améliorer la situation avant qu'elle ne devienne complètement incontrôlable.

Quoi qu'il en soit, une chose est claire : la résistance palestinienne, dans des conditions incroyables, a de quoi être fière. Vivant dans une prison à ciel ouvert et un camp de concentration des temps modernes, les Palestiniens de Gaza ont réussi à réaliser l'évasion la plus audacieuse de l'histoire, brisant leurs chaînes, humiliant leurs gardiens et montrant au monde entier que la quête palestinienne de liberté ne peut être anéantie et que la flamme de la libération ne s'éteindra pas.

L'auteur, le Dr Sami A. Al-Arian, est directeur du Centre pour l'islam et les affaires mondiales (CIGA) à l'Université Zaim d'Istanbul.

Avertissement: les points de vue exprimés par l'auteur ne reflètent pas nécessairement les opinions, les points de vue et les politiques éditoriales de TRT Afrika.