L'Algérie a accepté d'autoriser la Palestine à organiser des matches de football à domicile dans ce pays d'Afrique du Nord.

Le premier de ces matchs aura lieu le mois prochain, lorsque la Palestine "accueillera" l'Australie en Algérie, le 21 novembre, dans le cadre d'un match de qualification pour la Coupe du monde 2026.

Le pays de l’Afrique du nord a décidé d'accueillir les matches de l'équipe nationale palestinienne de football en raison du conflit entre Israël et le Hamas.

L'Algérie a donné son accord pour organiser "tous les matches officiels et non officiels concernant la préparation de l'équipe palestinienne pour la qualification à la Coupe du monde 2026 et à la Coupe d'Asie 2027 et pour prendre en charge tous les coûts associés", a annoncé un communiqué de la fédération algérienne de football publié la semaine dernière.

Cette décision fait suite à une demande adressée aux autorités algériennes par Jibril Rajoub, le président de la fédération palestinienne de football.

La Palestine fait partie du groupe I des éliminatoires asiatiques de la Coupe du monde, avec les Australiens et le Liban.

La Coupe d'Asie 2023 débutera en janvier et la Palestine affrontera les Émirats arabes unis, l'Iran et Hong Kong au Qatar.

Au moins 2 670 personnes ont été tuées dans la bande de Gaza lors d'une attaque aérienne foudroyante lancée par Israël la semaine dernière après que le Hamas a mené une attaque contre Israël qui a fait plus de 1 400 morts.

