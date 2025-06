Al-Jaabari a souligné la gravité exceptionnelle de la situation sanitaire, affirmant que la vie de milliers de patients et de blessés est en péril en raison de l'épuisement du stock stratégique de médicaments et de fournitures médicales.

Il a précisé que cette pénurie est due au blocus très rigoureux imposé par Israël sur la bande de Gaza depuis le 7 octobre.

Il a en outre lancé un appel pressant aux organismes internationaux et aux défenseurs des droits de l'homme pour qu'ils interviennent et exercent une pression sur Israël afin de permettre l'entrée de fournitures médicales et de médicaments à Gaza.

Mercredi, le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a exprimé sa vive préoccupation concernant la situation chaotique du secteur de la santé à Gaza, qualifiant la situation de "hors de contrôle".

Il a souligné que chaque seconde de retard dans la livraison de l'aide médicale à Gaza a des conséquences en termes de vies humaines perdues.

M. Ghebreyesus a noté que les fournitures médicales envoyées par l'Organisation mondiale de la santé attendent depuis plusieurs jours à la frontière égyptienne. Il a demandé instamment que ces fournitures médicales soient livrées sans plus tarder à Gaza et a appelé à mettre fin aux violences entre les parties en conflit.

Depuis le 7 octobre, Israël a continué de mener des attaques intenses sur Gaza, entraînant un nombre considérable de décès et de blessés parmi les civils, tout en coupant l'approvisionnement en eau, en électricité, en nourriture et en médicaments.

Cette situation a suscité des avertissements régionaux et internationaux concernant une double catastrophe humanitaire.

En réponse aux attaques quotidiennes d'Israël contre le peuple palestinien et ses lieux sacrés, le Hamas et d'autres factions palestiniennes à Gaza ont lancé l'opération "Déluge d'Al-Aqsa" le 7 octobre.

Au cours de cette opération, ils ont attaqué les colonies israéliennes et les installations militaires autour de la Bande de Gaza.

