Les bombardements incessants d'Israël sur Gaza, qui ont déjà tué des milliers de civils palestiniens, ont provoqué une onde de choc au Moyen-Orient, mettant à rude épreuve la normalisation entre Israël et les états arabes.

S'adressant à TRT World, les analystes affirment que tout progrès vers la normalisation entre les nations arabes et Israël est susceptible de subir des dommages significatifs, mais pas l'étendue de la fin.

"D'un point de vue stratégique, ils (les États arabes) voudront maintenir ces relations, mais ils devront désormais ralentir leur rapprochement par crainte d'une réaction négative de l'opinion publique dans leur pays", a déclaré Joost Hiltermann, directeur pour le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord au sein de l'International Crisis Group.

Il a souligné que les États arabes pourraient ne pas rompre complètement leurs relations avec Israël, mais qu'ils pourraient devoir adopter une approche plus discrète et minimiser certains rapports tels que le tourisme.

L'histoire de la normalisation

La normalisation d'Israël avec un pays arabe a commencé avec l'Égypte en 1979, suivie par la Jordanie en 1994.

Selon Mehmet Rakipoglu, coordinateur des études universitaires à la Dimension for Strategic Studies, le Premier Ministre israélien Benjamin Netanyahu attache une grande importance au processus de normalisation en cours, qui est sur le point d'ajouter officiellement l'Arabie Saoudite à la liste des grandes puissances régionales, car le fait d'avoir un État arabe à ses côtés a toujours aidé les dirigeants israéliens en charge à gagner en crédibilité.

"Les dirigeants israéliens qui ont réussi à normaliser les relations en 1979 et en 1994 ont acquis un statut légendaire dans la politique israélienne grâce à la reconnaissance d'Israël par les nations arabes. Par conséquent, la normalisation avec l'Arabie saoudite est d'une importance capitale pour M. Netanyahu", a déclaré M. Rakipoglu.

L'analyste politique israélien Nimrod Goren, directeur de l'institut Mitvim, un groupe de réflexion sur la politique étrangère basé en Israël, explique que "les accords d'Abraham font partie des réalisations notables de Netanyahu, et la normalisation avec l'Arabie saoudite a été déclarée par lui - à de multiples reprises - comme un objectif majeur de la politique étrangère de son gouvernement".

Les accords d'Abraham

Il y a trois ans, en 2020, les États-Unis ont négocié un accord entre les Émirats Arabes Unis, Bahreïn et Israël, s'engageant à normaliser les relations. Dans les mois qui ont suivi la signature initiale par deux nations musulmanes, le Maroc et le Soudan ont rejoint les accords.

Mais le nouveau processus de normalisation dans le cadre des accords d'Abraham ainsi que la normalisation avec l'Arabie Saoudite diffèrent de ceux avec l'Égypte et la Jordanie, explique M. Rakipoglu.

"C'est parce que les gouvernements égyptien et jordanien étaient désireux d'une normalisation après avoir perdu les guerres [avec Israël]. Toutefois, ces récentes mesures de normalisation sont motivées par les États-Unis, et les États arabes avancent avec prudence en raison des inquiétudes concernant le soutien de leur population aux Palestiniens", explique-t-il.

Alors que Rakipoglu voit d'un mauvais œil l'implication des États-Unis dans ces négociations, Goren déclare : "L'implication des États-Unis dans les événements actuels augmentera également les chances de voir les relations israélo-arabes se poursuivre, notamment en engageant les pays arabes dans des efforts de stabilisation de la situation et, plus tard, dans la recherche d'une avancée vers la paix".

Entretiens de normalisation entre l'Arabie Saoudite et Israël

L'Arabie Saoudite, quant à elle, n'a pas adhéré aux accords d'Abraham de 2020 négociés par les États-Unis. Cependant, cette année, lors de l'Assemblée générale des Nations Unies à New York, l'Arabie Saoudite et Israël ont tous deux indiqué la possibilité d'une normalisation entre les deux nations.

Dans une interview accordée à Fox News, le prince héritier Mohammed Bin Salman a déclaré que les discussions en cours avec Israël signifiaient que la perspective d'une normalisation des relations "se rapprochait de jour en jour".

"Pour nous, la question palestinienne est très importante. Nous devons résoudre cette question", a déclaré le prince héritier.

Bien qu'aucune déclaration officielle n'ait été faite par l'Arabie Saoudite ou Israël, Reuters a rapporté que l'Arabie Saoudite retardait son projet de normalisation des liens avec Israël, soutenu par les États-Unis, selon deux sources au fait de la position de Riyad.

M. Goren suggère que M. Netanyahou souhaiterait faire progresser ces relations, mais qu'il doit actuellement donner la priorité à la réponse israélienne à l'attaque du Hamas, même si cela entraîne un recul temporaire de la normalisation.

Dans le contexte d'Israël, la normalisation avec l'Arabie Saoudite revêt une grande importance car elle représente l'établissement de relations positives avec l'un des acteurs les plus influents du monde arabe.

"Les conditions posées par l'Arabie Saoudite pour la normalisation sont remarquablement claires : la création d'un État Palestinien indépendant à l'intérieur des frontières de 1967. Il est important de noter que l'Arabie Saoudite a maintenu ces exigences de manière inébranlable", a déclaré M. Rakipoglu.

Quant à M. Goren, il estime que la guerre modifiera négativement le rythme de ce processus, mais qu'elle ne devrait pas en modifier le cours.

"Une fois la poussière retombée, nous pouvons nous attendre à des progrès continus, que les Saoudiens progressent ou non dans leurs négociations sur la sécurité avec les États-Unis. Le moment où la normalisation officielle entre Israël et l'Arabie Saoudite sera réalisée dépendra également des développements sur le front israélo-palestinien, ce qui pourrait prendre du temps, mais même d'ici là, des progrès pourraient être accomplis et les liens de fait pourraient être élargis".

L'Arabie Saoudite ayant subordonné la perspective d'une normalisation des liens avec Israël à la formation d'un État Palestinien indépendant, Joost Hiltermann propose une interprétation distincte de la façon dont Israël envisage la normalisation avec le monde arabe.

"Pour Israël, la normalisation des relations avec les États arabes est essentielle, car il espère ainsi mettre fin à son conflit avec les Palestiniens sans avoir à leur accorder un État indépendant. Avec le soutien financier arabe, ils espèrent parvenir à une paix économique : une chance pour les Palestiniens de vivre mais pas de prendre des décisions affectant leur bien-être comme les citoyens d'un État", a-t-il déclaré. M. Rakipoglu souligne toutefois l'importance d'autres nations arabes qui n'ont pas encore participé à ce processus de normalisation, comme le Qatar et le Koweït - ces deux pays ont toujours plaidé en faveur d'un État palestinien indépendant dans les frontières de 1967.

Ce que les sociétés arabes pensent de la normalisation

Dans les mosquées, les stades de football et les villes du monde arabe, les sentiments pro-palestiniens se sont multipliés à la suite des récentes attaques israéliennes contre Gaza, déclenchant une vague de solidarité pour la cause palestinienne.

De Ramallah à Beyrouth, en passant par Bagdad et Le Caire, les gens ont manifesté leur soutien par divers actes de solidarité tels que la distribution de sucreries, des prières pour la sécurité des Palestiniens et pour le succès de leur résistance contre l'occupation israélienne de longue date.

Compte tenu du sentiment de l'opinion publique, les États arabes ont fait preuve de prudence tout en naviguant prudemment dans le processus de normalisation.

Rakipoglu souligne que "de nombreux États arabes souhaitent depuis longtemps normaliser leurs liens avec Israël. Cependant, les récents succès du Hamas ont incité les sociétés arabes à restreindre les politiques de leurs gouvernements visant à la normalisation".

D'un autre côté, il souligne également qu'une véritable normalisation entre les nations arabes et Israël reste insaisissable.

L'Égypte et la Jordanie se sont engagées sur la voie de la normalisation avec Israël à la suite des nombreuses guerres qui ont éclaté depuis 1948 et des guerres israélo-arabes de 1967. Toutefois, la normalisation des Émirats Arabes Unis et de Bahreïn pourrait être considérée comme n'étant pas une véritable normalisation, puisqu'ils entretenaient déjà secrètement des relations avec Israël, en coulisses. Ces nations n'ont ni déployé de troupes militaires en Palestine, ni fourni d'aide financière significative.

L'implication du Maroc dans le processus de normalisation est attribuée à la reconnaissance par les États-Unis de la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental. Rakipoglu note que, parmi les parties qui ont signé les accords d'Abraham, le Soudan a été le plus critique.

Le gouvernement intérimaire du Soudan a rejoint ce processus de normalisation sous la pression des États-Unis, à condition que le Soudan soit retiré de la liste des pays soutenant le terrorisme.

Le Soudan revêt une importance symbolique pour les pays musulmans, car pendant les trois décennies de règne d'Omar Bashir, le Soudan a soutenu le Hamas et a joué un rôle clé dans le renforcement de la cause palestinienne.

Selon M. Rakipoglu, la normalisation entre le Soudan et Israël pourrait avoir l'impact le plus important sur le monde arabe.

Beaucoup de choses dépendent de la décision d'Israël de se retirer de la bande de Gaza ou de procéder à une invasion totale. Si les images de mort et de destruction, et d'enfants dans des housses mortuaires, continuent d'arriver de Gaza, la normalisation risque de subir un revers qu'il serait difficile d'inverser.

