La Fédération turque de football (TFF) a annoncé qu'une minute de silence pour la Palestine serait observée avant les matches de championnat de cette semaine.

Dans un communiqué publié jeudi, la fédération a également indiqué que les joueurs entreraient sur le terrain en portant un brassard noir.

Le conflit à Gaza, qui subit les bombardements et le blocus israéliens depuis 2007, a débuté le 7 octobre lorsque le groupe palestinien Hamas a lancé l'opération "Déluge d'Al-Aqsa", une attaque surprise sur plusieurs fronts comprenant un barrage de tirs de roquettes et une infiltration en Israël par voie terrestre, maritime et aérienne.

Le Hamas a déclaré que l'incursion était une mesure de représailles après la prise d'assaut de la mosquée Al-Aqsa et la violence croissante des occupants israéliens à l'encontre des Palestiniens.

Au moins 3 785 Palestiniens ont été tués dans les attaques israéliennes contre Gaza. Le nombre de morts en Israël s'élève à plus de 1 400.

