Des centaines de personnes ont défilé, vendredi, dans la capitale somalienne, Mogadiscio, en solidarité avec la Palestine et pour dénoncer l’agression israélienne sur la bande de Gaza.

Les manifestants, hommes, femmes et étudiants, se sont rassemblés après la prière du vendredi dans le centre de Mogadiscio, pour exiger la fin de l'agression israélienne sur la bande de Gaza qui se poursuit depuis deux semaines.

'' Nous manifestons pour affirmer haut et fort que la cause palestinienne est la nôtre et nous y restons attachés et que la douleur des Palestiniens est celle de tous les Somaliens '', s’est confié à l'agence de presse Anadolu, Abshir. A, un jeune étudiant somalien.

De son côté, Asma. M, une habitante de Mogadiscio, a souligné dans sa déclaration au correspondant que '' le monde entier doit se mobiliser pour mettre fin au massacre de civils à Gaza ''.

Lire aussi :

Gaza: 4.137 Palestiniens tués depuis le début de la guerre

Frappe sur un hôpital à Gaza : des manifestants en colère devant l'ambassade de France à Tunis

L'armée israélienne continue de pilonner la bande de Gaza depuis le 7 octobre dernier. Les raids de l’aviation israélienne ont rasé des quartiers entiers, tué 4 137 Palestiniens et blessé 13 000 autres.

Israël a imposé un siège total à l’enclave palestinienne où vivent près de 2,3 millions de Palestiniens privés d’eau, de nourriture, de médicaments et d'électricité, selon le ministère palestinien de la Santé.

Côté israélien, des sources officielles déplorent 1 400 morts et 4 629 blessés, après l’offensive lancée le 7 octobre par le mouvement de résistance islamique Hamas depuis Gaza.

➤Suivez-nous sur TRT Afrika Français via notre chaîne WhatsApp